Les fans de Masked Dancer affirment avoir repéré un spoiler sur qui se rendra en finale – et c’est un choc

Les FANS de The Masked Dancer ont affirmé avoir repéré un spoiler sur lequel une célébrité mystérieuse se rend à la finale.

Les téléspectateurs du concours de danse ITV sont certains que Pearly King passera après un extrait de la danse.

Les fans pensent que Pearly King a atteint la finale[/caption]

Tout le monde n’a pas été fan de la célébrité mystérieuse[/caption]

Pearly King a fait parler les fans de Masked Dancer dans des épisodes récents alors qu’ils essayaient désespérément de découvrir l’identité de la mystérieuse célébrité.

Décrit comme “la bête de l’East End” et portant un costume, certains fans pensent qu’un acteur pourrait montrer ses talents de danseur.

Pourtant, la célébrité mystérieuse – qui a été devinée comme étant Danny Dyer, Shane Richie et Tom Hardy – n’a pas réussi à impressionner avec ses mouvements.

Cela a conduit les téléspectateurs à demander que le personnage soit démasqué, mais maintenant ils pensent qu’ils ont repéré qu’il avait terminé pour une autre semaine de danse.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont remarqué comment le clip de prévisualisation de l’épisode à venir semblait confirmer que Pearly King restait.

S’adressant à Twitter, un fan a écrit: “Pas Pearly King et Odd Socks échappant à nouveau à un vote.”

Un autre a ajouté: “Pearly King étant toujours là, c’est stupide!”

D’autres se sont plaints que Pearly King restait dans la série, un spectateur ajoutant: “Désolé, Pearly King devrait être parti, ce n’est plus la danse, c’est le personnage, il pourrait monter sur scène et s’allonger sur le sol et continuer à passer .”





Le Pearly King est l’un des 12 personnages qui sont actuellement en compétition sur la dernière série de The Masked Dancer.

Les personnages font de leur mieux pour impressionner les juges en exécutant une routine de danse à chaque épisode avant que les juges ne doivent essayer de deviner qui est dans le costume.

Avant que les créatures masquées n’atteignent la piste de danse, une vidéo préenregistrée fait allusion à l’identité de la personne cachée.

Les clips peuvent être des indices sur n’importe quoi, de la jeunesse, de la carrière, de la vie de famille ou des intérêts de la célébrité.

À la fin de chaque épisode, un personnage est révélé une fois que les juges ont placé leurs paris jusqu’à ce que l’un soit couronné vainqueur.

Les juges Oti Mabuse, Jonathan Ross et Davina McCall sont rejoints par Peter Crouch dans le jury.

Joel Dommett est de retour en tant qu’animateur de l’émission dérivée de The Masked Singer.