Les fans de Marvel peuvent désormais posséder Infinity Stones dans la vraie vie pour un prix de Rs 19,9 Crore

Depuis que le méchant comique de Marvel, Thanos, a acquis le gant de six pierres de l’infini et a claqué des doigts pour anéantir la moitié de la population de l’univers, les fans ont aspiré à l’accessoire convoité. Tirant parti du dévouement des fans à la collecte de produits Marvel, la société a lancé une collection officielle de pierres précieuses Infinity. La collection a été dévoilée la semaine dernière au Marvel Booth au San Diego Comic-Con.

Selon Marvel Entertainment, la collection Infinity de pierres précieuses se compose des six pierres Infinity de l’univers Marvel : le temps, l’espace, la réalité, l’esprit, le pouvoir et l’âme. La déclaration a ajouté que chacune des Infinity Stones sont des vestiges de singularités antérieures à l’univers, selon l’histoire racontée dans les bandes dessinées. Le directeur créatif de la collection était Darren Romanelli alias DRx, un créatif basé à Los Angeles.

Dans l’univers Marvel, la valeur des six pierres de l’infini reste inestimable en raison des pouvoirs que chaque pierre porte, mais même pour les fans, la collection est prête à devenir l’un des objets de collection Marvel les plus précieux. Les six pierres pèsent plus de 150 carats et ont une valeur totale estimée supérieure à 25 millions de dollars (Rs 19,9 crores).

La pierre du temps, qui a la capacité de manipuler le temps, même dans des endroits au-delà du temps dans le monde fictif, est faite d’une rare émeraude colombienne. La Pierre de l’Espace est en saphir de l’île de Madagascar de plus de 30 carats. Dans l’univers Marvel, la pierre permet à son utilisateur d’exister dans n’importe quel endroit, de se déplacer dans différentes réalités, de déformer ou de réorganiser l’espace, de se téléporter à travers les plans indépendamment des lois de la physique ou des barrières magiques, et même de l’omniprésence.

La Reality Stone est un rubis naturel de forme ovale du Mozambique, en Afrique, de plus de 15 carats. Dans le monde fictif de MCU, la pierre donne le pouvoir de créer rétroactivement des réalités alternatives. Pendant ce temps, la Power Stone est une améthyste naturelle de forme ovale, évaluée à plus de 35 carats.

La pierre permet à ses utilisateurs d’accéder et de manipuler toutes les formes d’énergie et d’améliorer leur propre force physique et leur durabilité. Soul Stone est en forme de coussin, Spessartite, dépassant 35 carats. La Mind Stone est un diamant jaune taille brillant rectangulaire de haute clarté et de couleur intense, proche de 35 carats.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici