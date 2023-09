Les fans de Married at First Sight UK reconnaissent Brad dans une autre émission de télé-réalité et il est sorti avec une ÉNORME star

Le beau gosse de MARRIED At First Sight, Brad Skelly, n’est pas étranger à la télévision et a même noué une relation amoureuse avec la plus grande star de télé-réalité du Royaume-Uni.

Le passé télévisé du mannequin tatoué a été découvert après qu’il ait fait une série d’apparitions dans la toute première série du hit E4 Celebs Go Dating en 2007. Été 2016.

Le passé télévisé de Brad Skelly a été découvert

Il est sorti avec Charlotte Crosby sur Celebs Go Dating en 2016

La jeune femme de 20 ans a eu un fameux rendez-vous à la sauce piquante avec la beauté de télé-réalité.

Brad a profité d’une série de rendez-vous avec la légende de Geordie Shore, Charlotte Crosby, alors qu’il n’avait que 20 ans dans l’émission télévisée.

Le couple semblait se rapprocher pendant leur passage dans le programme alors que Brad, au visage frais, faisait de son mieux pour essayer d’impressionner la principale personnalité de la télévision.

Dans un clip hilarant de la série, les fans se souviendront de la façon dont Charlotte et Brad ont profité d’un dîner de deux heures à Newcastle au cours duquel ils ont participé à un défi de « roulette à la sauce piquante ».

Arborant des mèches blondes teintes, Charlotte était magnifique alors qu’elle se moquait de Brad alors qu’il se retrouvait la bouche en feu pendant le défi épicé.

Brad grimaça de douleur en s’exclamant : « P***, c’est chaud ! »

Il a ensuite semblé avoir des haut-le-cœur avant de prendre un verre de lait.

Charlotte s’est ensuite jointe à elle en disant : « Je vais faire ça pour toi, je vais ressentir ta douleur. »

Alors que Brad insistait sur le fait qu’il était toujours sur le point de pleurer à cause de ce défi audacieux, le visage de Charlotte s’abaissa lorsqu’elle réalisa la véritable étendue de la chaleur de la sauce piquante.

Dans le plus pur style Charlotte, la star de télé-réalité de la BBC a pris une gorgée de lait avant de le cracher sur Brad.

Le couple a profité d’une série d’autres rendez-vous dans la série et a été aperçu en train de profiter d’une soirée ensemble, mais la romance potentielle s’est rapidement évanouie.

Sept ans plus tard, Brad est de retour sur E4 à la recherche de l’amour, cette fois-ci en s’attelant à un inconnu.

L’idole de Grimsby a fait une carrière lucrative en tant que mannequin à succès et en partageant son voyage spirituel sur Instagram.

Son mariage devrait être diffusé dans l’émission plus tard cette semaine.

Écrivant sur sa décision de participer à l’émission, le beau gosse a déclaré : « Wow… que puis-je dire. Quelle montagne russe absolue d’aventure pour laquelle je ne pourrais plus être reconnaissant.

« J’ai noué des liens avec des personnes que je considérerai comme des amis pour la vie et j’ai exploré de nombreuses couches pour approfondir et en apprendre davantage sur moi-même.

«J’ai hâte que vous veniez tous avec moi dans cette aventure et que vous expérimentiez pleinement mon chemin du début à la fin.»

Leur romance naissante a fait la une des journaux en 2016

L'icône de la télévision Charlotte a ri tout au long du rendez-vous avec Brad

Brad a eu du mal à relever le défi de la roulette à la sauce piquante

Le beau gosse de MAFS UK a eu de nombreux rendez-vous avec la superstar de la télévision