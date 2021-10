Les fans de Married At First Sight sont furieux alors que Siannise & Luke de Love Island « donnent » des spoilers pour la finale du spectacle avant sa diffusion

Les fans de MARRIED At First Sight sont restés furieux après que Siannise Fudge et Luke Trotman de Love Island aient « donné » des spoilers sur la finale de l’émission – 24 heures avant sa diffusion.

L’émission de téléréalité E4 a été frappée hier par d’énormes problèmes techniques, ce qui a retardé l’épisode final très attendu.

Siannise et Luke ont semblé « gâcher » accidentellement la finale pour les fans[/caption]

Les téléspectateurs ont reçu des messages d’erreur alors qu’ils tentaient de se connecter hier soir pour savoir lequel des couples resterait ensemble une fois le tournage terminé – et les patrons ont pris la décision de diffuser l’émission ce soir à la place.

Cependant, certains fans ont été déçus d’avoir eu la surprise de savoir qui est resté ensemble ruiné pour eux par Luke T, commentant la publication Instagram de la candidate Amy Christophers: « Luke Trotman l’a regardé et l’a mis sur son histoire insta «

Un autre a répondu : « Il doit l’enlever ruiner pour tout le monde.

Un troisième était d’accord : « Je suis dégoûté, je ne peux pas l’ignorer maintenant. Je ne peux pas croire qu’il a été autorisé à le faire xx »

Les publications ont maintenant été supprimées, mais un utilisateur d’Instagram a expliqué que Luke semblait partager une publicité payante pour l’E4, qui devait automatiquement être mise en ligne à 22 heures hier soir – lorsque l’épisode était censé se terminer.

Luke a maintenant supprimé les spoilers de son histoire et n’a pas encore reconnu le contrecoup des téléspectateurs déçus.





Sa petite amie Siannise n’a pas non plus posté, avec on ne sait pas si elle avait déjà supprimé les spoilers comme son beau.

Luke et Siannise sont devenus célèbres dans la série Love Island de l’hiver dernier, qu’ils ont terminé en tant que finalistes.

Ils sont ensemble depuis, Siannise a récemment suscité l’inquiétude des fans lorsqu’elle est apparue dans un selfie avec Luke ayant l’air « méconnaissable ».





