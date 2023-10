Les fans de Married At First Sight découvrent que le meilleur couple s’est « déjà séparé » après la révélation d’un indice

Les fans de EAGLED-EYED Married At First Sight sont convaincus que Brad Skelly et Shona Manderson se sont séparés, après avoir repéré un indice révélateur.

Le couple a eu une semaine mouvementée à l’émission E4, les fans ayant qualifié le mannequin tatoué Brad de « tyran » et affirmant qu’il « contrôlait » sa femme.

Les fans de Married At First Sight ont repéré un « indice » selon lequel Brad et Shona se sont « séparés »[/caption] Érotème

Les choses sont devenues tendues entre les deux hommes lors du dîner.[/caption]

Alors que les deux hommes sont toujours ensemble à l’écran, choisissant tous deux de « rester » lors de la cérémonie d’engagement de mercredi soir, les fans de la série ont remarqué que les deux hommes ne se suivaient plus sur Instagram.

C’est un signe révélateur que le couple n’a pas tenu la distance.

En plus de cela, Shona a mis en ligne plusieurs mises à jour révélatrices sur les réseaux sociaux depuis la diffusion des épisodes de cette semaine, ce qui laisse entendre qu’elle n’est plus avec Brad.

« J’étais complètement amoureuse de cette relation, je me suis perdue et en essayant de nous défendre en tant que couple, j’ai été réduite au silence », a-t-elle écrit. « Je ne me souviens même pas que cela se soit produit. »

Même si elle a taquiné qu’elle avait une « fin très, très heureuse », il semble que ce ne sera pas le cas avec Brad, car elle a ajouté: « Je ne supporterai plus jamais ce comportement. »

Dans un autre article ce soir (5 septembre), elle a écrit : « Je choisis de me concentrer sur les leçons que j’ai tirées de mon parcours sur MAFS et d’en faire une leçon de vie positive.

Elle a poursuivi: « Dans ce genre de conversations que nous avons eues où je me sentais complètement condescendante et rabaissée, j’ai appris et j’apprends toujours que je suis belle telle que je suis, que je n’ai besoin de changer pour personne et Je ne laisserai jamais quelqu’un me faire sentir inadéquat à ses yeux, que ce soit intentionnel ou non.

Cela survient après que Brad ait été critiqué par les téléspectateurs pour avoir dit à Shona de « se taire » pendant le dîner.

Et pendant le défi de la semaine des confessions, il lui a dit qu’elle n’était pas aussi « mature » que lui, attribuant cela au fait qu’elle n’était pas parent.

Brad a depuis blâmé le montage de la série et a rappelé aux fans qu’ils ne voyaient pas l’histoire complète.

Brad a affirmé que la modification ne montrait pas toute l’histoire.

Il a partagé une photo de lui au lit se couvrant le visage, avec la légende : « Ce montage était difficile à regarder. »

La star de télé-réalité a également ajouté : « N’oubliez jamais que vous ne voyez que des extraits de drame. Essayez de ne pas avoir de résilience émotionnelle envers une personne avec laquelle vous ne vous êtes jamais assis et avec qui vous n’avez jamais eu de conversation physique.

Shona s’est exprimée sur les réseaux sociaux[/caption]