Les fans de Marjorie Taylor Greene l’encouragent alors que son adversaire se bat pour être reconnue

DALLAS, Géorgie — Dans un petit bastion républicain à la périphérie de la banlieue d’Atlanta, les électeurs ont revêtu leurs produits MAGA pour une mairie en soutien à la représentante américaine Marjorie Taylor Greene – beaucoup ignorent qu’elle a en fait un adversaire.

Le démocrate Shawn Harris, général de l’armée à la retraite et agriculteur, fait face à une bataille difficile dans le 14e district de Géorgie. Avant le début du vote anticipé mardi, Harris a critiqué Greene pour sa rhétorique extrême et son inattention au district qui s’étend au nord-ouest de l’État.

Mais nombreux sont ceux qui sont attirés par la présence politique nationale de Greene. À la mairie du 2 octobre à Dallas, en Géorgie, les partisans ont acclamé les vidéos en ligne des querelles de Greene avec les responsables et de ses points de discussion controversés.

Greene, qui est étroitement lié à l’ancien président Donald Trump, a récemment publié en ligne de fausses accusations causées par les démocrates. Ouragan Hélènequi s’est frayé un chemin à travers le sud-est le mois dernier. En mai, elle a été critiqué pour avoir insulté La représentante démocrate américaine Jasmine Crockett, qui a riposté à Greene sans la nommer.

Greene aussi a mené la charge sans succès pour évincer le président républicain de la Chambre, Mike Johnson, qui résiste les voix d’extrême droite du parti. Lorsqu’elle a promis à la foule de Dallas qu’elle essaierait d’élire un autre orateur, un membre de l’auditoire a dit : « Pourquoi ne vous présentez-vous pas ?

« Oh, chérie, ils ne m’auraient pas aimé », a déclaré Greene. « Les gens le feraient, mais pas un groupe de ces gens là-haut. C’est d’un marécage dont nous parlons.

Greene a déploré la « tyrannie » du gouvernement liée aux confinements, aux exigences en matière de masques et aux vaccins contre la pandémie de COVID-19. Elle a également répété de fausses déclarations sur l’immigration et les élections de 2020, affirmant qu’elle restait fière de sa décision de voter contre la certification des résultats.

Même si plusieurs électeurs auraient souhaité qu’elle clarifie ses réalisations et ses objectifs pour ses électeurs, l’attention qu’elle porte aux questions nationales les a également dynamisés.

« Je suis reparti avec une meilleure compréhension et une meilleure attitude quant à l’avenir que nous pourrions avoir », a déclaré Alan Rusch, qui s’est rendu à la mairie dans l’espoir d’entendre parler de ce qu’elle a accompli pour le district. « J’aime la façon dont elle se bat pour les choses. »

Harris estime que les habitants de son district méritent davantage.

« J’ai des choses concrètes que je prévois de faire et de rapporter au district », a déclaré Harris. « Marjorie est debout depuis trois ans et demi et ne peut rien signaler de ce qu’elle a réellement fait. »

De nombreux donateurs de Harris viennent de l’extérieur de la Géorgie, désireux de soutenir le défi lancé à un républicain d’extrême droite de renommée nationale. Le parti démocrate géorgien demande de l’argent pour vaincre Greene sans mentionner Harris.

Harris a déclaré que Greene était son « plus grand atout » alors qu’il collectait des fonds pour sa campagne. Il a récolté environ 522 000 $ – une somme substantielle pour un challenger au Congrès, mais bien inférieure aux 15 millions de dollars que le démocrate Marcus Flowers a levés contre Greene en 2022. Et Flowers a perdu, gagnant seulement 34,1 % des voix du district.

« J’essaie de faire un don à des courses qui, je pense, ont une chance de faire basculer les sièges rouges, mais je la déteste tellement que je l’ai donné à Shawn Harris », a déclaré Marjorie Glazer de Boston. « Je ne pense pas qu’il ait une chance en enfer, mais cela m’a rassuré de donner de l’argent contre elle. »

Harris, qui a grandi dans une maison sur un chemin de terre dans le sud-ouest de la Géorgie, a déclaré qu’il souhaitait améliorer les services destinés aux anciens combattants et aux personnes âgées, étendre les soins de santé, construire des établissements de santé mentale et générer des emplois en créant une plaque tournante du fret dans le district. S’il perdait, courir en aurait quand même valu la peine.

« Beaucoup d’entre nous dans le nord-ouest de la Géorgie viennent de milieux moins fortunés, mais votre code postal ne définit pas qui vous voulez être », a déclaré Harris. « C’est le jeune que j’essaie de motiver. »

Harris souhaite également donner la priorité au projet de loi agricole nationale, que le Congrès devrait adopter tous les cinq ans. La législation, qui couvre une gamme de questions allant de l’assurance-récolte à l’accès à la nourriture, a incité Don Westlake à soutenir Harris. L’éleveur de bétail républicain qui avait déjà voté pour Trump et Greene est apparu dans une vidéo promotionnelle pour Harris, le qualifiant de « bonne personne », de « grand père de famille » et de « leader éprouvé ».

Il n’a jamais rencontré Greene mais se dit « dérangé » par son comportement.

« Tout ce dont je me souviens qu’elle a fait depuis qu’elle a été élue, c’est d’essayer de destituer le président Biden et également d’essayer de destituer son compatriote républicain », a déclaré Westlake, faisant référence à Johnson.

Mais cela n’aura pas d’importance pour la plupart des électeurs du district, a déclaré le stratège républicain Brian Robinson, qui n’a pas entendu parler de Harris. À Dallas, où des maisons bordent des champs herbeux bordent la route, il est difficile de parcourir un kilomètre sans apercevoir plusieurs panneaux annonçant l’ancien président Donald Trump. Dans certains cas, ils se trouvent à côté des panneaux indiquant Greene.

Aujourd’hui, la plupart des électeurs consomment l’information nationale et donnent la priorité aux questions nationales plutôt qu’aux questions locales, a déclaré Robinson.

« En parlant des enjeux nationaux, elle parle de ce dont les gens s’attendent à ce qu’elle parle – de ce pour quoi ils se présentent », a-t-il déclaré. « C’est ce qu’ils veulent. Ils veulent cette viande rouge. Elle amplifie ce qu’ils croient déjà. »

__

La chercheuse Rhonda Shafner a contribué depuis New York.

__

Kramon est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez Kramon sur X : @charlottekramon