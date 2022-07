Les fans de Manchester United vont adorer ce qu’Erik ten Hag a dit à propos de Christian Eriksen

Par Josh Barker









Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a fait l’éloge de l’une des dernières recrues du club, Christian Eriksen.

Le Danois était un agent libre après avoir passé six mois en prêt avec l’équipe de Premier League Brentford, après son retour au football à la suite de son effondrement à l’Euro 2020.

Eriksen avait l’air aussi pointu que jamais pour les abeilles et, par conséquent, a suscité un intérêt décent pour ses services cet été.

Son ancien club Tottenham était lié, mais Manchester United a remporté la course pour le milieu de terrain.

United a confirmé la semaine dernière qu’Eriksen avait signé un contrat de trois ans, le gardant au club jusqu’en 2025.

Eriksen devrait ajouter une certaine profondeur de qualité à l’équipe de United, offrant une couverture dans quelques positions.

Il est peu probable qu’Eriksen remplace Bruno Fernandes en tant que numéro 10 principal de Man United, mais il devrait être un remplaçant plus que suffisant pour les Portugais.

L’ancien homme des Spurs est également capable d’opérer un peu plus profondément au milieu de terrain, suggérant qu’il pourrait s’associer à quelqu’un comme Frenkie de Jong dans un pivot.

Maintenant, en parlant de l’international danois, Ten Hag l’a qualifié de football magnifique, tout en prédisant que les fans de Man United apprécieront de le regarder :

“Je pense qu’il [Eriksen] est un footballeur magnifique et je pense que les fans apprécieront de le regarder, car il est créatif, il a des idées », a déclaré Ten Hag. “Je pense surtout que nos attaquants seront également heureux car c’est lui qui peut les impliquer dans le jeu.”

“Le fait que nous l’ayons [Eriksen], on l’a dans notre effectif, raconte tout, car je pense qu’on a été vraiment sélectif. Ce n’était pas le but de faire entrer des joueurs, mais les bons joueurs. Je suis vraiment content que nous ayons réussi avec Christian Eriksen.

