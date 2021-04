jeudi, les fans ont violé la sécurité du terrain d’entraînement de leur club alors qu’ils protestaient contre la famille Glazer pour le rôle des propriétaires dans le complot raté de la Super League européenne. Manager unia été contraint de parler à une vingtaine de partisans après avoir bloqué les deux entrées du siège de Carrington. Les manifestants ont déployé des banderoles sur lesquelles on pouvait lire «51% MUFC 20», «Nous décidons quand vous jouez» et «Glazer out». Les 51% font référence aux supporters détenant la majorité des droits de vote dans un club, ce qui est courant dans le football allemand Ils ont posé pour des photos à l’extérieur de l’entrée du bâtiment principal et sur le terrain d’entraînement de la première équipe.

« Vers 9 heures ce matin, un groupe a eu accès au terrain d’entraînement du club », a indiqué un communiqué de United.

«Le directeur et d’autres leur ont parlé. Les bâtiments étaient sécurisés et le groupe a maintenant quitté le site. «

United appartient à la famille américaine depuis la finalisation de son rachat controversé en 2005.

Les Glazers n’ont jamais été aimés par les fans de United, mais leur réputation a chuté à un nouveau plus bas après leur rôle de premier plan dans la tentative de lancement de la Super League européenne.

Le coprésident de United, Joel Glazer, a été nommé vice-président de la compétition séparatiste méprisée, qui s’est effondrée mardi lorsque les six clubs de Premier League impliqués ont été contraints de se retirer en raison de la réaction furieuse du public.

Dans les retombées, United a annoncé que le vice-président exécutif Ed Woodward partirait d’ici la fin de l’année, tandis que Glazer a admis « nous nous sommes trompés » dans une lettre ouverte aux fans mercredi.

Glazer n’a pas assisté à un match de United depuis plus de deux ans et son discours d’excuses a marqué sa première communication avec des supporters en près de 16 ans.

La lettre disait: «Vous avez clairement exprimé votre opposition à la Super Ligue européenne, et nous avons écouté. Nous nous sommes trompés et nous voulons montrer que nous pouvons corriger les choses.

«Bien que les blessures soient crues et que je comprends qu’il faudra du temps pour que les cicatrices guérissent, je m’engage personnellement à rétablir la confiance avec nos fans et à apprendre du message que vous avez livré avec une telle conviction.

«Nous continuons de penser que le football européen doit devenir plus durable dans toute la pyramide à long terme. Cependant, nous admettons pleinement que la Super League n’était pas la bonne façon de s’y prendre.

«En cherchant à créer une base plus stable pour le jeu, nous n’avons pas réussi à montrer suffisamment de respect pour ses traditions profondément enracinées – la promotion, la relégation, la pyramide – et nous en sommes désolés.

« C’est le plus grand club de football du monde et nous nous excusons sans réserve pour les troubles causés ces derniers jours. »

Solskjaer sera confronté à des questions sur la Super League pour la première fois depuis l’effondrement lors de sa prochaine conférence de presse vendredi avant le match de Premier League dimanche à Leeds.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici