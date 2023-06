Les fans de Manchester United subissent une lente torture alors que les Glazers attendent leur heure | Sean Ingle

Purgatoire pimenté de spéculations, espoir émoussé par la stase. Ainsi en va-t-il pour les supporters de Manchester United, semaine après semaine interminable.

Cela fait près de sept mois que les Glazers ont mis le club en vente – «l’anniversaire» est jeudi. Pourtant, la famille reste sur place, infligeant toujours le genre de torture lente qui ferait tressaillir Torquemada, toujours désespérée de gagner jusqu’au dernier centime avant son départ. S’ils partent.

Au moins, les Glazers ont été cohérents. Ils ont commencé leur règne de 18 ans au club en raidissant les fans. Ils semblent vouloir sortir de la même manière. Mais chaque semaine qui passe sans vente risque de compromettre les chances de United de s’améliorer à nouveau la saison prochaine. Si vous étiez l’agent d’un joueur aligné pour un transfert à Old Trafford, n’attendriez-vous pas de voir si les Qataris, aux poches presque sans fond, prendraient le relais en premier ?

Le sentiment, à la fois publiquement et en privé, est que la fondation Nine Two de Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani a devancé l’offre Ineos de Jim Ratcliffe après avoir fait une cinquième et dernière offre ce mois-ci. Cela dit, il est entendu que les deux parties étaient encore en discussions actives et détaillées la semaine dernière, et peu dans les coulisses sont prêts à faire des paris fermes.

C’est en partie à cause de l’opacité du processus et de l’incertitude des motivations complètes des Glazers – ainsi que de la façon dont Raine, la banque américaine qui gère la vente, a tenté à plusieurs reprises d’augmenter le prix. Même ainsi, la plupart pensent que nous sommes maintenant dans la phase finale.

Mais lorsque le brouillard de la prise de contrôle finit par se dissiper et que les nouveaux propriétaires de United arrivent à Old Trafford avec des sourires et des promesses, la tache indélébile que les Glazers ont laissée sur le football anglais ne doit pas être dépassée ou oubliée. Il est étonnant, même à 18 ans de distance, de se rappeler que United était autrefois un club sans dette et à but lucratif – avant d’être chargé de 540 millions de livres sterling de dettes uniquement pour que Malcolm Glazer puisse devenir propriétaire.

Et il est également franchement incroyable que la Premier League et un gouvernement travailliste n’aient vu aucune raison de s’opposer à ce que Glazer utilise un rachat par emprunt pour financer son rachat – même si les fans de United ont mis en garde contre les sombres conséquences. Cela signifiait que Glazer n’avait qu’à utiliser 272 millions de livres sterling de son propre argent pour acheter un club évalué à 810 millions de livres sterling – le reste étant emprunté en utilisant les actifs de la société comme garantie pour le prêt. En effet, United a payé sa propre prise de contrôle, ainsi que son entretien continu.

Le copropriétaire Avram Glazer a empoché des millions du club depuis 2015 malgré la baisse des performances. Photographie : Marc Atkins/Getty Images

Même maintenant, la dette est toujours époustouflante. En termes très simples, la dette brute est passée de presque rien avant Glazers à plus d’un demi-milliard lorsqu’ils ont pris le relais, puis à plus de 700 millions de livres sterling en 2010 et maintenant à 535,7 millions de livres sterling au début de 2023.

Essentiellement, les Glazers rappellent l’un de ces prédateurs d’insectes zombies vus dans les documentaires sur la nature, qui drainent leurs hôtes de nutriments vitaux de l’intérieur vers l’extérieur, avant d’en ressortir renouvelés. Et l’hébergeur ? Eh bien, cela ne finit pas bien.

Au moins, la Premier League a finalement semblé reconnaître qu’un tel comportement n’est pas bon pour le jeu. La semaine dernière, il a voté pour plafonner les rachats à effet de levier à environ 65% de la valeur d’un club, interdisant le type de rachat de grosses dettes utilisé par les Glazers. Qu’est-ce qui a pris si longtemps ?

Pendant ce temps, le reste du bilan des Glazers n’est guère meilleur. Vous n’avez pas besoin d’un MBA pour comprendre que permettre à David Gill et Sir Alex Ferguson – votre directeur général et le plus grand entraîneur de football – de partir le même été était une incompétence de premier plan. Jusque-là, les Glazers pourraient utiliser le succès de United sur le terrain pour se détourner des bilans du club. Au cours de la dernière décennie, cependant, il n’y a pas eu de cachette.

Pourtant, remarquablement, malgré la baisse des performances, les frères et sœurs Glazer ont empoché des millions chaque année depuis 2015, date à laquelle les actionnaires ont commencé à recevoir un dividende. Le plus gros, à 34 millions de livres sterling d’ailleurs, est survenu en 2021-22, lorsque United a terminé sixième, Ole Gunnar Solskjær a été limogé et Ralf Rangnick s’est avéré être un désastre. Le succès doit être récompensé. Mais échec cuisant ?

Au total, les Glazers ont retiré 154 millions de livres sterling de dividendes et de rachats d’actions depuis 2015. Comme l’a souligné le très respecté blogueur financier du football Swiss Ramble l’année dernière, aucun propriétaire de la Premier League n’a retiré plus d’argent au cours de la dernière décennie. En effet, beaucoup ont investi des fonds importants, notamment Manchester City (684 millions de livres sterling), Chelsea avant Todd Boehly (516 millions de livres sterling) et Aston Villa (506 millions de livres sterling). United est peut-être encore la plus grande machine à sous au monde, mais lorsque l’équipe, Old Trafford et le centre d’entraînement de Carrington ne sont plus de classe mondiale, cela a un coût.

Et n’oublions pas l’attitude choquante des Glazers envers les fans du club. Cela en dit tellement qu’ils n’ont commencé à parler au Manchester United Supporters Trust qu’en 2021 – 16 ans après avoir acheté le club – après l’effondrement de la Super League européenne. En revanche, Chris Rumfitt de MUST me dit que les Qataris et Ineos ont clairement indiqué que s’ils obtiennent le statut de soumissionnaire privilégié, ils parleront à la fiducie dans les jours qui suivent.

Pour l’instant, cependant, Rumfitt et les autres fans de United doivent retenir leur souffle. Certains d’entre eux espéraient que lorsqu’Avram Glazer a affrété un jet privé de 250 000 £ pour regarder United jouer lors de la finale féminine de la FA Cup le mois dernier, le club payant la lourde facture, ce serait la dernière insulte avant que la prise de contrôle ne devienne réelle. Mais avec les Glazers, cela n’allait jamais être aussi simple.