Les fans de Manchester United exhortent le club à signer la star de l’Inter Milan Andre Onana au lieu de Jordan Pickford

Les fans de Manchester United ont supplié le club de signer Andre Onana plutôt que Jordan Pickford.

Des rapports ont révélé que United envisageait de signer Pickford d’Everton cet été.

4 Le gardien d’Everton Pickford est en tête de liste de Ten Hag Crédit : GETTY

4 Mais les fans de United veulent qu’Onana soit signé au lieu de Pickford Crédit : Getty

Cela survient alors qu’Erik ten Hag cherche des remplaçants pour David de Gea, dont l’avenir reste très incertain.

Le contrat de l’Espagnol expire à la fin du mois, mais il y a eu peu de nouvelles sur une prolongation.

Et le patron des Red Devils tient à faire venir un gardien de but qui correspond à sa philosophie et qui peut jouer à l’arrière, ce avec quoi De Gea a eu du mal.

Pickford est un joueur clé à Everton et est l’une des principales raisons pour lesquelles ils ont réussi à éviter la relégation cette saison, mais un départ pourrait être envisagé alors que United le regarde.

Cependant, les fans des Red Devils sont désespérés de ne pas voir le n ° 1 anglais arriver à Old Trafford et ont plutôt insisté sur le fait qu’ils aimeraient voir la star de l’Inter Milan Onana.

L’international camerounais est en pleine forme depuis son arrivée à San Siro et United est lié, ainsi qu’à Chelsea.

Le gardien de but était l’un des meilleurs joueurs de l’Inter samedi soir contre Manchester City lors de leur défaite 1-0 en finale de la Ligue des champions et son décès a attiré l’attention.

Mark Goldbridge de talkSPORT, un fan inconditionnel de United, a mené les appels en disant: « Si j’achetais un gardien, j’achèterais Onana.

4 Pickford a été en pleine forme pour Everton Crédit : Getty

« La confiance et la capacité de passe dans une finale de cette ampleur étaient fascinantes.

« Il y en avait un vers la fin à 60 mètres au milieu du terrain le long du sol. »

Et un fan a répondu: « Qu’en est-il quand il a dribblé 30 mètres hors de son but! Comme un voltigeur supplémentaire. »

Un autre a déclaré: « J’en ai besoin. Nous en avons besoin. Et ce transfert est plus réaliste que Diogo Costa. »

Un troisième a posté : « Il était incroyable. Je n’ai jamais vu un gardien jouer aussi loin de son but. »

Reste à savoir si un nouveau gardien de but sera signé, la situation de De Gea devant encore être clarifiée.

4 Il reste à voir si De Gea jouera à nouveau pour Man United Crédit : Getty

Il existe une option pour prolonger son contrat d’un an, mais United semble réticent jusqu’à présent, en grande partie à cause de son salaire extravagant de 375 000 £ par semaine.

Si un nouveau gardien de but est signé, il est probable que la star de United soit reléguée sur le banc.