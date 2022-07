Les fans de Manchester United envoient un message à Cristiano Ronaldo au club lors du match amical de Crystal Palace

Par Josh Barker









Manchester United a affronté Crystal Palace lors de son troisième affrontement de pré-saison de l’été mardi.

Les Red Devils se sont dirigés vers l’égalité en cherchant à remporter trois victoires d’affilée cet été.

Erik ten Hag a lancé son règne à United en écrasant Liverpool 4-0. Cela a été suivi par United venant de 1-0 pour battre l’équipe australienne Melbourne Victory 4-1.

Et mardi, United semble prêt à poursuivre sa belle forme de saison.

L’équipe de Manchester a dominé les premiers échanges du match contre une équipe faible de Crystal Palace et prendrait la tête après 18 minutes.

Tyrell Malacia a trouvé Diogo Dalot au bord de la surface de réparation du Palais, qui a ensuite envoyé une belle balle à Anthony Martial qui a bien contrôlé et inscrit son troisième but de pré-saison en trois sorties.

Suite à cet objectif, les fans de Manchester United se sont tournés vers les réseaux sociaux pour indiquer clairement que Ronaldo n’est plus nécessaire au club, avec juste une partie de la réaction ci-dessous :

Vendez Ronaldo ! C’est la saison de Martial !! — Beezy‍♂️ (@1real_iNK) 19 juillet 2022

Veuillez vendre Ronaldo dès maintenant. Comment jouons-nous si bien —Jeffrey ❁ (@jj7jeffrey) 19 juillet 2022

Vendre ronaldo – Josh (@xJosh00) 19 juillet 2022

Vendez Ronaldo, nous avons encore tiré Tony Martial – Farhan (@UtdFarhan) 19 juillet 2022

Ronaldo devrait juste partir, Martial marque pour le plaisir. – Dave (@DavyDavykiptoo4) 19 juillet 2022

Ronaldo pourrait en priver l’équipe s’il ne part pas frère — Oninuré (@TheAbdulBasit_) 19 juillet 2022

