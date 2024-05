Les fans de Manchester United divisés sur Ten Hag mais gardent les divisions cachées | Manchester United

Manchester United L’atmosphère contre Arsenal a montré que, que les supporters souhaitent que l’entraîneur reste ou parte, le soutien à l’équipe reste fort. Lun 13 mai 2024 05h05 HAE

Sur les bancs de pique-nique derrière le Stretford End, où les supporters profitent d’une bouchée d’avant-match, l’atmosphère est aussi sereine que le personnage médiatique toujours calme d’Erik ten Hag avant le coup d’envoi de Manchester United contre Arsenal.

Le manager est resté imperturbable malgré les spéculations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur son poste, mais dans les prochaines semaines, son avenir sera décidé par Sir Jim Ratcliffe, le lieutenant clé du président d’Ineos, Sir Dave Brailsford, et le directeur général par intérimJean-Claude Blanc.

« Différents clowns, même cirque », a déclaré un cadre supérieur avec dédain lorsque Ratcliffe balayé par United en tant que propriétaire minoritaire et chef de la politique du football.

Ratcliffe n’est certainement pas un clown et tandis qu’il compile les avantages et les inconvénients de savoir si Ten Hag devrait être l’employé le plus en vue à toucher sa hache, il se mettra à l’écoute de la musique d’ambiance de la circonscription la plus vitale de United, les supporters.

Pour Ten Hag, les notes sont harmonieuses et discordantes – un mélange de devrait-il rester ou devrait-il partir. John a 74 ans, assiste à tous les matches à domicile, s’assoit derrière les sièges des réalisateurs et a regardé son équipe pour la première fois en 1960. Il en a assez.

« Je laisserais Ten Hag partir à la fin de cette saison parce que les performances n’étaient pas assez bonnes », dit-il. « C’est probablement le pire que j’ai jamais vu de ma vie en regardant United. Nous allons probablement perdre 16 matchs cette saison de championnat [13 pre-Arsenal], la pire performance de tous les temps en Premier League. Cela devrait donc suffire pour le licenciement. Nous avons limogé [David] Moyes et d’autres managers pour bien moins que cela.

« Le football a été épouvantable – il n’y a plus rien à dire à ce sujet ; les tactiques semblent être partout dans la série. Exemple : pourquoi permet-il [Bruno] Fernandes charge le gardien de but alors qu’il est milieu de terrain et se demande ensuite pourquoi nous avons 16 à 20 tirs contre nous à chaque match alors que Fernandes est à l’autre bout pour poursuivre le gardien de but ?

« Parfois, nous sommes sur une longue distance – par exemple, contre Burnley – ou jouer depuis l’arrière et perdre des buts, et je ne vois aucun sens tactique de la part de ce gars. C’est probablement un homme très gentil, mais sa personnalité n’est pas celle qu’il devrait être pour un manager de United. Ce n’est pas José Mourinho en jeu – il n’a pas une silhouette qui exige le respect des autres managers.

Le point de vue du gars sympa est confirmé par l’appel téléphonique que Ten Hag a passé récemment à un cadre du département commercial pour le remercier de son aide dans une affaire, et le sentiment est que le Néerlandais, contrairement, disons, à Mourinho pendant son mandat, est très apprécié. au sein du club.

Adam Robertson, 42 ans, dont le premier match à Old Trafford s’est soldé par un 1-1 en 1991 contre Liverpool, estime que Ten Hag devrait avoir sa chance dans la nouvelle structure dirigée par Ratcliffe. « Mon point de vue est que nous le gardons car il reste clairement des problèmes importants qui doivent être résolus avant de recruter un nouveau manager », dit-il.

« Je ne pense pas qu’il soit responsable du désordre actuel et si un nouveau manager arrive, c’est la même chose [may] arriver. »

Après Sebastian Coe, le chef du groupe de travail qui régénérera Old Trafford, visite le stade, Ten Hag envoie un dernier XI rafistolé pour affronter Arsenal. Des performances impressionnantes suivent de Sofyan Amrabat (première titularisation en championnat depuis le 17 décembre) et Amad Diallo (première titularisation en championnat de la saison). Rasmus Højlund rate une première occasion créée par Scott McTominay (le capitaine car Fernandes est blessé, avec Luke Shaw, Lisandro Martínez, Harry Maguire, Victor Lindelöf et Marcus Rashford). United concède à Leandro Trossard à 20 minutes et, bien qu’ils soient à la hauteur des Gunners, je n’ai jamais eu l’impression d’égaliser.

Alejandro Garnacho fait pression pour Manchester United mais ils n’ont jamais semblé susceptibles d’égaliser contre Arsenal. Photographie : Ash Donelon/Manchester United/Getty Images

Personne ne s’en prend à Ten Hag. L’amateur de matches de United est, en règle générale, fidèle et à la 57e minute, la section de l’Armée rouge dans le coin droit de Stretford End commence à chanter la chansonnette « aller pisser avec Georgie Best » (sur l’air de Spirit in the Sky) qui prend du volume et s’étend jusqu’à ce qu’à chaque heure, tout le stade (supporters itinérants séparés) soit à l’unisson – une démonstration réconfortante d’unité pour Ten Hag et ses joueurs.

Darren Stannage, 47 ans, dont le premier voyage à United a eu lieu lors de la première saison d’Alex Ferguson en 1986, fait partie des plus de 3 000 sièges de l’Armée rouge. « J’ai eu quelques discussions intéressantes avec de nombreux fans de United et le sentiment est que la structure doit être parfaite avant de se pencher sur le manager », dit-il.

« Les gens, par exemple, reprendraient José avec la bonne structure et le bon soutien. Nous nous sommes probablement débarrassés des managers sans que la structure soit là.

« Je pense que la plupart aimeraient voir Ten Hag rester sous la nouvelle structure parce que même aujourd’hui, elle n’existe pas : [the new sporting director] Dan Ashworth n’est pas là. Tout nouveau manager arrivant travaillerait tout à fait avec la structure souhaitée par Ineos. Il faut dire à Ten Hag : « Écoute, Erik, d’ici Noël, nous devons être proches des quatre premiers, nous devons être dans le [Carabao Cup] et prenez-le à partir de là.

L’état de délabrement d’Old Trafford est évident alors que l’eau inonde le stade de Manchester United – vidéo

Vers la fin, la chanson est devenue « We love United, we do » et bien que leur équipe perde, les fans, en masse, ont soutenu Ten Hag tout au long.

Plus tard, alors que le ciel de Manchester s’ouvre et que le toit d’Old Trafford fuit, Stannage se trouve dans le Bishop Blaize, un fief de United.

« Les gens sont plutôt contents », dit-il. « Eh bien, je ne suis pas content de la performance mais nous ne sommes pas très bons en équipe, les joueurs ne sont pas très bons. Arsenal était probablement là pour gagner aujourd’hui, mais les joueurs n’étaient pas assez bons.

« J’ai parlé à beaucoup de gens et leur ai demandé : ‘Que feriez-vous avec le manager ?’ Et beaucoup disent : « Donnez-lui la structure, ne le laissez pas acheter les joueurs de son propre chef. »

« Mais [then] Encore une fois, un de mes camarades a regardé le classement et a dit : « Eh bien, sur cette base, neuf défaites à domicile cette saison, il doit y aller. » Il y a donc un tel mélange.