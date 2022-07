Les fans de Manchester United distinguent un joueur pour ses éloges lors du match d’Aston Villa

Manchester United a clôturé sa tournée internationale samedi matin contre Aston Villa.

Les Red Devils avaient déjà vu Liverpool, Melbourne Victory et Crystal Palace jusqu’à présent ce mois-ci et devaient faire quatre sur quatre samedi.

Erik ten Hag a opté pour une formation de départ très solide, avec Scott McTominay l’un des rares changements imposés.

Et sans surprise, c’est Man United qui a pris les devants après seulement 25 minutes.

C’était un excellent but d’équipe qui a finalement été complété par Jadon Sancho.

Cependant, alors que Sancho a marqué et Luke Shaw a fourni la passe décisive, c’est une autre star de Manchester United qui a reçu l’essentiel des éloges après le but.

Cet homme est Anthony Martial, qui a vu son jeu de liaison très apprécié sur les réseaux sociaux, avec juste une partie de la réaction ci-dessous :

Martial hold up et link up play 👌🏽 — MUFCPoni 🇨🇦 (@MufcPoni) 23 juillet 2022

Martial reliant le point du milieu de terrain — Minerai (@OreOluwa_91) 23 juillet 2022

Tant que Martial cuisine nos assaillants vont se régaler… LA COLLE — ToTo (@UTDkingsley) 23 juillet 2022

Ce jeu de lien Martial >>>>> — chez slan (@simple_slan) 23 juillet 2022

Martial est l’homme à la colle — _embuscade._ (@shadyUTD) 23 juillet 2022

martial est si bon – Championne (@IAMADDINGTON) 23 juillet 2022

rashford, martial et sancho se combinent bien. martial est un point focal si important, baller — Io (@ianopolot) 23 juillet 2022

