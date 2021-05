Les fans de Manchester United boycotteront les sponsors sur la dispute sur la propriété des Glazers

Les fans de Manchester United ont annoncé leur intention de boycotter les entreprises qui parrainent le club dans un contexte d’hostilité croissante envers les propriétaires, la famille Glazer.

Les manifestations à Old Trafford dimanche ont forcé le report de l’affrontement entre United en Premier League et Liverpool après que certains supporters sont entrés par effraction dans le stade et ont manifesté sur le terrain.

L’entraîneur de l’équipe a également été piégé à l’hôtel Lowry après que les fans ont bloqué les routes environnantes. Les fans de United appellent à un changement de propriétaire et, dans une lettre ouverte aux sponsors, ont qualifié tout partenaire commercial de « cible légitime » alors qu’ils cherchent à forcer la famille Glazer, qui a acquis le club dans le cadre d’un rachat par emprunt en 2005, à vendre après leurs tentatives de rejoindre la Super League européenne, désormais disparue.

La lettre ouverte publiée mardi disait: « Il y a seize ans, le Manchester United Football Club était sans dette. Aujourd’hui, depuis le rachat par emprunt de la famille Glazer, 1,5 milliard de livres sterling ont été retirées du club par le paiement de dividendes et la vente d’actions, avec £ 840 millions de cette dette de service.

« En tant que partenaires commerciaux de la famille Glazer, vous êtes des cibles légitimes de la base de fans mondiale, car les 279 millions de livres sterling par an que vous payez ne serviront pas à investir dans l’équipe pour rivaliser avec les meilleurs clubs que United suit actuellement. Cela ne servira pas à la rénovation. Old Trafford ou les centres de formation, tous deux maintenant si désuets qu’ils sont devenus un symbole du désintérêt de Glazer.

« L’argent de votre commandite sera utilisé pour le service de la dette et les dividendes. Soutenir les Glazers ne soutient pas le club. Il entretient une relation parasitaire. »

United compte actuellement 23 sponsors mondiaux, dont des hôtels Chevrolet, Adidas, DHL et Marriott, ainsi qu’un certain nombre d’accords régionaux à travers le monde.Ils ont annoncé en mars que la société de technologie TeamViewer remplacera Chevrolet en tant que sponsor principal des chemises dans le cadre d’un accord de cinq ans d’une valeur estimé à 235 millions de livres sterling.

La lettre aux entreprises a continué: «Les fans de Manchester United boycotteront vos produits, chercheront à ternir vos marques et soutiendront vos concurrents jusqu’à ce que vous mettiez fin à votre partenariat commercial avec la famille Glazer.

«La base de fans mondiale de Manchester United est passionnée mais fidèle. [need] sponsors pour se rendre compte que le partenariat avec la propriété ratée de Glazer sape « l’association avec le succès » et [if they] devaient partir, alors nous sommes sûrs que les fans de United adopteraient à nouveau ces entreprises pour défendre les valeurs du club de football. «

Pendant ce temps, la police du Grand Manchester a annoncé qu’un homme avait été accusé d’avoir jeté des feux d’artifice dans une rue, d’avoir utilisé un comportement menaçant et d’obstruction délibérée de l’autoroute en relation avec les manifestations à l’hôtel Lowry dimanche. Les enquêtes sur les manifestations à Lowry et Old Trafford sont en cours et la police affirme maintenant que 12 policiers ont été blessés lors d’affrontements avec des fans.