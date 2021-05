Environ 2000 supporters de United ont fait le voyage en Pologne pour soutenir la recherche de leur équipe pour leur première pièce d’argenterie européenne majeure depuis qu’ils ont remporté la même compétition en 2017, lorsqu’ils ont battu l’Ajax 2-0 en finale – mais le club a confirmé qu’un une poignée de leurs fans ont été blessés après un fracas mardi soir.

« Le personnel du club a aidé un certain nombre de fans de United à Gdansk hier soir et aujourd’hui après un incident au cours duquel certains de nos supporters ont été attaqués devant un bar de la ville.», a annoncé le club dans un communiqué.

Trois @Homme Utd les fans ont subi des blessures mineures après que les habitants les ont attaqués dans un bar la nuit dernière. Le personnel du club aide ceux qui ont volé des choses. Je ne suis au courant d’aucun problème impliquant les fans d’Utd / Villarreal et l’atmosphère générale de bonne humeur. – Simon Stone (@ sistoney67) 26 mai 2021

Selon le journaliste de la BBC Simon Stone, des groupes de fans de Manchester United et de Villarreal se sont mêlés pacifiquement, Stone décrivant la majorité des supporters comme « personne de bonne nature« .

Cependant, des rapports de bagarres entre fans itinérants et locaux ont fait surface mardi – avec un échange dans un bar local à Gdansk qui impliquait des chaises et des bouteilles en verre jetées entre les fans de Man United et les habitants polonais.

Pewne osoby ze środowiska kibicowskiego (celowo nie użyłem słowa « kibice ») Lechii Gdańsk, postanowiły zaatakować restaurację, w której siedzieli kibice Manchesteru United. Brak słów. #UEL#UELfinalpic.twitter.com/pzVvJ4ysDI – Footbreak (@footbreak_yt) 25 mai 2021

Des images publiées sur les réseaux sociaux pendant la nuit ont montré plusieurs personnes en vêtements sombres se livrant à une attaque contre un bar dans lequel des fans de United auraient bu. Le clip détaille également les dommages causés par la mêlée, y compris des chaises retournées et du verre brisé – ainsi que montrant plusieurs personnes qui ont été involontairement prises dans le chaos.

Le maire de Gdansk Aleksandra Dulkiewicz a condamné l’attaque, tweeter: « Hier, il y a eu une attaque de voyous contre les supporters des équipes qui sont venues en finale de la Ligue Europa.

« Gdansk est une ville ouverte. Il n’y a pas de place pour aucune sorte de violence! Chers fans et invités, vous êtes toujours les bienvenus et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre ville! »

Le jeu représente le premier voyage à l’extérieur des fans de Manchester United depuis le début de la pandémie de Covid-19, le club recevant une allocation de billets de 2000 – bien qu’il soit probable que plus que ce nombre de supporters soient arrivés de Manchester et d’ailleurs au Royaume-Uni. .

La légende de Manchester United Wayne Rooney, qui est maintenant le patron de la tenue de championnat Derby County, fait partie des voyageurs. Le meilleur buteur de tous les temps du club a partagé une image de lui et de son fils s’envolant pour Gdansk, avec la légende: « Prochaine étape Pologne« .

La présence de Rooney pourrait bien être de bon augure pour Manchester United, tout comme le dernier match des Red Devils est revenu lors de leur victoire contre l’Ajax dans la même compétition il y a plusieurs années.