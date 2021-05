Les fans de Manchester United attaqués par des hooligans polonais avant la finale de la Ligue Europa

Jusqu’à trois Manchester United Les supporters ont été blessés après avoir été attaqués par des hooligans polonais dans la ville polonaise de Gdansk avant la finale de la Ligue Europa contre Villarreal.

Selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, une foule de fans de Lechia vêtus de noir peut être vue en train d’attaquer le coin salon extérieur du Fahrenheit Club and Restaurant à Długi Targ, la place principale de la ville, mardi soir.

Pewne osoby ze środowiska kibicowskiego (celowo nie użyłem słowa «kibice») Lechii Gdańsk, postanowiły zaatakować restaurację, w której siedzieli kibice Manchesteru United. Brak słów. #UEL #UELfinal pic.twitter.com/pzVvJ4ysDI– Footbreak (@footbreak_yt) 25 mai 2021

Suite à l’incident, Manchester United a publié une déclaration qui disait: « Le personnel du club assistait un certain nombre de fans de United à Gdansk hier soir et aujourd’hui après un incident où certains de nos supporters ont été attaqués devant un bar de la ville. »

Dans une autre vidéo, avant l’attaque, on peut voir un certain nombre de fans de Manchester United chantant et dansant au même endroit.

Au total, 9 500 spectateurs assisteront au match, dont 2 000 de chaque finaliste. Les rapports suggèrent qu’environ 2000 supporters de Manchester United se sont rendus en Pologne pour regarder le match final de l’UEFA Europa League le Stadion Miejski.

Jusqu’à 30 assaillants pourraient avoir été impliqués, a déclaré mercredi le porte-parole de la police de Gdansk Michal Sienkiewicz à la chaîne de télévision polonaise TVN24. Ils sont partis avant l’arrivée de la police, a-t-il dit.

«Le tout a pris quelques secondes plutôt que quelques minutes, puis les attaquants se sont dispersés», a déclaré Sienkiewicz. «Nous publierons très probablement les images des personnes impliquées dans l’événement. Les arrestations ne sont qu’une question de temps. «

Le maire de Gdansk, Aleksandra Dulkiewicz, a déclaré sur Twitter qu’il n’y avait «aucune place dans notre ville pour aucune forme de violence! Chers fans et invités, vous êtes toujours les bienvenus dans notre ville. »

(Avec entrées AP)

