Les fans de Man Utd visent les Glazers lors d’une marche de protestation

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Les supporters de Manchester United ont pointé du doigt les propriétaires du club, la famille Glazer, pour un début de saison misérable lors d’une marche de protestation vers Old Trafford avant le choc de Premier League lundi avec Liverpool.

Les défaites contre Brighton et Brentford dans les deux premiers matches du nouveau manager Erik ten Hag avaient laissé les Red Devils en bas de la ligue pour la première fois en 30 ans avant les matches de ce week-end.

Des centaines de fans ont scandé “nous voulons que les Glazers sortent” alors qu’ils marchaient derrière une pancarte indiquant “United for $ale”.

Beaucoup étaient parés d’écharpes et de drapeaux aux couleurs vertes et dorées de Newton Heath, le club fondé en 1878 qui est finalement devenu Manchester United 24 ans plus tard, devenu un symbole de protestation contre le règne des Glazers.

Cependant, une campagne sur les réseaux sociaux encourageant les fans de United à “vider Old Trafford” en boycottant le match ne s’est pas concrétisée.

United n’a pas remporté la Premier League depuis que l’ancien manager légendaire Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013 et n’a remporté aucun trophée majeur depuis 2017.

Les Glazers sont propriétaires de United depuis qu’une prise de contrôle controversée par effet de levier en 2005 a accablé le club de centaines de millions de livres de dettes.

Alors que les géants anglais ont payé d’énormes paiements d’intérêts, s’élevant à plus de 800 millions de livres sterling (946 millions de dollars) au cours des 17 dernières années, les Glazers ont encore régulièrement retiré des millions de dividendes de leurs actions.

Le moment le plus notable du mouvement de protestation est survenu en mai 2021 lorsque la visite de Liverpool a été reportée alors que les supporters ont pris d’assaut le terrain à la suite de la tentative infructueuse des deux clubs de former une Super League européenne.