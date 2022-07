Les fans de Man United pensent que la photo d’entraînement Instagram de Ronaldo laisse entendre qu’il reste à Old Trafford

Jetez un œil à tout moment au compte Instagram de l’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo et vous verrez probablement des photos et des vidéos du joueur de 37 ans s’entraînant, affinant son physique tout en portant une tenue minimale.

Cette semaine n’a pas été différente, le capitaine du Portugal affichant une image de lui-même, les biceps tendus et le torse brillant. comme il a mis dans le “HARD WORK” dans le gymnasese préparant ainsi que son corps aux rigueurs d’une nouvelle saison – la 21e de sa carrière professionnelle.

Il ne reste que trois semaines avant le début de la nouvelle campagne de Premier League et pourtant, les choses ne sont pas claires quant à l’endroit où Ronaldo a l’intention d’être la saison prochaine depuis qu’il a récemment exprimé le désir de quitter Manchester United. Des sources ont déclaré à ESPN que l’attaquant hésitait à s’engager pour une année supplémentaire à Old Trafford en raison de la frustration croissante suscitée par l’activité de transfert du club associée à un fort désir de jouer en Ligue des champions.

Chelsea a été évoqué comme destination potentielle et l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, a même rencontré le nouveau président du club, Todd Boehly, pour discuter de la question. Cependant, l’idée a été ignorée lorsque Boehly a présenté la proposition à l’entraîneur-chef des Blues Thomas Tuchel, qui a renvoyé Ronaldo en faveur de la poursuite d’autres options offensives, à savoir Raheem Sterling.

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

Des sources ont également déclaré à ESPN que Ronaldo avait refusé une offre très lucrative d’un club saoudien anonyme qui aurait une valeur de 275 millions d’euros de salaire au cours des deux prochaines saisons – un contrat qui l’aurait vu devenir le joueur le mieux payé au monde.

Ronaldo n’a pas encore parlé publiquement de la question, et son avenir reste incertain alors que nous nous rapprochons de plus en plus du début de la saison 2022-23. Cependant, les fans de United cherchant désespérément des indices cryptiques pourraient bien en avoir trouvé un caché dans sa dernière publication Instagram.

Ce qui semble d’abord être une photo d’entraînement ordinaire montre également Ronaldo portant ce qui pourrait être un choix de vêtements très délibéré – son short de Manchester United. Certes, ce sont les shorts d’entraînement noir-bleu-jaune 2021-22 de la saison dernière, mais ce sont néanmoins des shorts United.

Des fans enthousiastes de United avec un accès facile aux gifs de Ronaldo a pris la vue de leur héros vêtu d’un short United comme une indication claire que l’attaquant resterait sur place cet été.

Il porte un short United ! C’est une indication 👀 pic.twitter.com/09PujVM0Tl — Ronaldo🔴GOAT🔴 (@Ronny_GOAT) 14 juillet 2022

Il porte un short United pic.twitter.com/ftYLfH3dQD – RonaldoFan7 (@ManUtdRonaldo7) 14 juillet 2022

D’autres ont exprimé des inquiétudes quant à sa décision de retrousser le short juste assez haut pour dissimuler le blason du club United.

Ouais mais il les a enroulés pour une raison quelconque lmao – Paul (@PauIUtd) 15 juillet 2022

Alors que d’autres ont pris le temps de souligner que, étant donné que Ronaldo est toujours techniquement sous contrat avec United, ce serait étrange de le voir porter les vêtements d’un autre club en l’état.

pourquoi tout le monde est-il si gazé que ronaldo porte un short man utd sur son post twitter, qu’est-il censé porter d’autre, un short de Liverpool? – LocalMUFC (@LocalMUFC) 14 juillet 2022

Le reste de l’équipe United est en Australie où ils ont affronté Melbourne Victory, du côté de la A-League, lors du deuxième match de leur tournée mondiale de pré-saison.

Pour le deuxième match du règne d’Erik ten hag, United a marqué quatre buts en battant ses hôtes australiens 4-1 trois jours seulement après avoir battu Liverpool 4-0 à Bangkok.

Le fait que leur homme vedette soit à l’autre bout du monde, occupé à s’acharner seul dans sa salle de sport à domicile n’est guère un présage prometteur pour ceux qui souhaitent qu’il reste au club la saison prochaine.

Mais, jusqu’à ce qu’il rompe son silence et confirme ses plans d’une manière ou d’une autre, les fans devront parcourir sa production sur les réseaux sociaux à la recherche d’indices.