Un groupe de supporters de Manchester United est entré par effraction dans la base d’entraînement du club de Carrington pour protester contre l’échec des plans d’une Super League européenne avant de partir à la suite d’une conversation avec le manager Ole Gunnar Solskjaer.

Un groupe d’une vingtaine de fans est entré sur le terrain d’entraînement de United jeudi matin avec des banderoles indiquant « Glazers out » et « nous décidons quand vous jouez ».

– Marcotti: Super League suspendue: le chaos expliqué

– Les propriétaires de Man United présentent des excuses pour ESL

– Le vice-président exécutif de Man United démissionne

« Vers 9 heures du matin [BST on Thursday morning] un groupe a eu accès au terrain d’entraînement du club « , a confirmé un communiqué de United. » Le manager et d’autres se sont entretenus avec eux. Les bâtiments étaient sécurisés et le groupe a maintenant quitté le site. «

Il est entendu qu’ils ont également bloqué les deux entrées alors que les joueurs et le personnel arrivaient pour s’entraîner avant le match de Premier League de dimanche avec Leeds United.

United a annoncé mardi soir son intention de se retirer de l’ESL à la suite de nombreuses critiques sur les plans controversés dévoilés 48 heures plus tôt.

Le président Joel Glazer a présenté des excuses aux fans mercredi, mais le projet – considéré comme un coup d’État par 12 des puissants clubs du monde – a relancé les appels en faveur d’un changement de propriétaire à Old Trafford.

Plus tôt dans la semaine, Ed Woodward a démissionné de son poste de vice-président exécutif de United après huit ans à ce poste.

L’ancien banquier d’investissement JP Morgan, qui a succédé à David Gill en tant que responsable des opérations quotidiennes de United en 2012, avait prévu de démissionner à la fin de la saison, ont déclaré des sources à ESPN.