Les fans de Man United espèrent toujours un changement alors que le club termine une bonne saison avec la finale de la Ligue Europa

Si Ole Gunnar Solskjaer ne savait pas déjà à quel point il est difficile d’être manager de Manchester United, il le sait maintenant. Bien qu’il ait terminé deuxième de la Premier League et se prépare pour la première finale de son temps à la tête, il ressemble toujours à un homme essayant de maintenir le club ensemble.

Pris entre les fans et les propriétaires tout en essayant de terminer la saison sur une note positive n’est pas un endroit facile à vivre, et il sera heureux de faire une pause cet été, mais seulement si son équipe peut battre Villarreal à Gdansk mercredi pour soulever le trophée de la Ligue Europa.

Sur le terrain, Solskjaer peut signaler des progrès après une campagne relativement réussie, mais pendant des semaines, ses conférences de presse ont été dominées par des questions sur les affaires du football plutôt que sur le point où ses joueurs frappent réellement le ballon. La question d’un journaliste au sujet d’Aston Villa il y a quinze jours a été accueillie par un «merci» soulagé de la part du Norvégien.

L’échec de la Super League européenne a déclenché une nouvelle série de manifestations de supporters visant les propriétaires du club, la famille Glazer. Il y a eu trois grandes manifestations à Old Trafford – dont l’une a provoqué le report du match avec Liverpool et une autre qui a échoué. Le sentiment parmi les fans est que 16 ans après la prise de contrôle par effet de levier des Glazers, le moment est venu d’agir directement.

Les images de la manifestation qui a finalement reporté le match de Liverpool semblaient chaotiques, mais en réalité, elles étaient beaucoup plus coordonnées. Alors qu’un groupe de fans entourait la base de l’équipe à l’hôtel Lowry à Salford, un autre groupe plus important était à Old Trafford. À exactement 14 heures, deux grands feux d’artifice ont été déclenchés et les fans ont franchi la ligne de sécurité vers la seule entrée disponible dans Old Trafford et sur le terrain.

Il est facile de supposer que les supporters qui sont entrés par effraction dans le stade le 2 mai étaient de jeunes hommes pleins d’alcool à la recherche de problèmes après 14 mois coincés dans une pandémie, mais tout n’est pas vrai. Deux des hommes qui se sont rassemblés à la porte sur John Gilbert Way après être arrivé sur le terrain étaient des hommes dans la soixantaine qui regardaient United depuis les années 1970. Ils étaient de retour au même endroit pour le match réorganisé avec Liverpool, lorsque les supporters ont tenté d’empêcher le bus des visiteurs de se rendre au stade, pour être surpris par la police qui a amené l’entraîneur par une entrée arrière.

jouer 2:02 Mark Ogden explique comment la propriété de la famille Glazer empêche Manchester United d’avoir autant de succès que ses rivaux à Manchester City.

Tous les fans de United ne sont pas sur la même longueur d’onde, bien sûr. Il y a des sections du soutien qui croient que la meilleure façon d’évincer les Glazers est de les priver de revenus et veulent un boycott complet des billets, de la marchandise et des sponsors. Lorsque le gouvernement britannique a autorisé 10000 supporters à retourner à Old Trafford pour le match avec Fulham – la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus – il y avait des craintes d’affrontements entre ceux qui voulaient y assister et ceux qui pensaient que l’achat d’un billet était contre -productif.

Le matin du match, Ian Stirling, agent de liaison des supporters indépendants pour le Manchester United Supporters ‘Trust, a lancé un appel sur les réseaux sociaux. « Respectez la décision des fans qui veulent assister au match », a-t-il écrit. « Il ne devrait pas y avoir de confrontation. Restons unis. »

À un moment donné lors d’une manifestation sur la place en face de la tribune est, quelques fans ont été surpris en train de se disputer sur les raisons pour lesquelles l’un d’eux avait amené son fils, qui portait une chemise officielle United achetée dans le mégastore du club. Il a répondu qu’il était difficile d’expliquer à un enfant de sept ans pourquoi une prise de contrôle fondée sur une montagne de dettes signifiait qu’il ne pouvait pas avoir Rashford 10 sur son dos. Ce n’est pas toujours facile de tourner le dos à votre club de football même si vous n’aimez pas la façon dont il est géré.

Les fans de Man United sont déchirés sur la façon de faire pression pour le changement tout en soutenant les joueurs pour remporter la Ligue Europa, mais le combat se poursuivra, quels que soient les bons résultats sur le terrain. Phil Noble – Piscine / Getty Images

Pour certains, la décision de Joel Glazer d’assister à un forum virtuel des fans le 4 juin est un signe de progrès, mais on craint que l’événement soit fortement désinfecté, le club posant des questions bien à l’avance.

Des centaines de fans qui étaient au cœur de la manifestation anti-Glazer avant le match de Liverpool se préparent à donner du temps et de l’argent pour suivre l’équipe à Gdansk pour la finale de la Ligue Europa. Avec la Pologne sur la liste des pays orange du gouvernement britannique dans le cadre de leur système de «feux de circulation» pour les voyages à l’étranger, les partisans effectuant le voyage devront dépenser des centaines de livres de tests COVID-19 en plus du coût des vols et de l’hébergement. Environ 2000 fans de United ont obtenu des billets, mais on s’attend à ce que beaucoup d’autres fassent le voyage, qui coûte jusqu’à 2900 $ (2000 £). De nombreux fans ne resteront dans le pays que pendant 24 heures, mais devront toujours être mis en quarantaine chez eux pendant 10 jours à leur retour à Manchester.

Être enfermé à l’intérieur pendant plus d’une semaine sera acceptable s’il y a un trophée européen à célébrer, tandis que la victoire au Stadion Miejski mercredi soir donnera également plus de crédit à la banque pour Solskjaer alors qu’il cherche à faire avancer United la saison prochaine.

Les fans ont le sentiment que les Glazers ne sont prêts à investir massivement dans l’équipe qu’une fois que United est sorti de la Ligue des champions, mais Solskjaer a déjà commencé à faire pression sur les hommes d’argent. Des joueurs comme Jadon Sancho, Raphael Varane et Harry Kane sont sur sa liste de souhaits, mais ils ne seront pas bon marché.

« Nous planifions comme nous le faisons normalement, nous avons [been], ce n’est pas comme « oh c’est la fin de la saison et voyons ce que nous faisons … c’est un processus en cours et j’espère que nous allons nous renforcer avec quelques-uns », a déclaré Solskjaer une semaine avant la finale. « [We definitely need] deux ou trois joueurs … pour défier plus haut dans le tableau. Nous sommes encore trop en retard pour penser que cela va venir de lui-même. «

Même dans la semaine la plus importante de la saison, la poussée pour un avenir meilleur se poursuit. Alors que Solskjaer vise à améliorer l’équipe sur le terrain, les fans espèrent toujours forcer le changement.