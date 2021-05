Les fans de Man United de retour applaudissent l’équipe et protestent contre les Glazers, tandis que Solskjaer a des inquiétudes

MANCHESTER, Angleterre – Manchester United a fait de son mieux pour organiser une soirée de fête mardi, mais les problèmes sur et en dehors du terrain occupaient toujours le devant de la scène.

Les partisans sont retournés à Old Trafford – cette fois légalement – pour la première fois en 437 jours et ils n’ont pas manqué leur chance de poursuivre les manifestations contre la famille Glazer. Pendant ce temps, Fulham relégué est devenu la dernière équipe à partir avec un résultat positif, obtenant un match nul 1-1. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a montré des signes de progrès, mais le record à domicile de United en championnat cette saison se lit comme suit: a joué 19, a remporté neuf.

Avant le coup d’envoi, Bruno Fernandes et Luke Shaw ont reçu le prix du joueur de l’année du club et Edinson Cavani a marqué son premier match devant les fans de United avec un but si bon qu’il valait presque la peine d’attendre. Mais à travers tout cela, les manifestations sont restées et l’égalisation tardive de Joe Bryan a ruiné toute chance de signer avec une victoire avant le voyage à Wolverhampton Wanderers dimanche et la finale de la Ligue Europa à Gdansk.

Solskjaer ressemble à un homme pris au milieu depuis les manifestations contre le propriétaire de la famille Glazer

Le navire a éclaté à la suite du désordre de la Super League européenne il y a un mois, et avec 10000 fans de retour à Old Trafford pour la première fois depuis le 8 mars 2020, il a utilisé ses notes de programme pour appeler au calme.

«Les événements des deux dernières semaines ont parfois été difficiles», a-t-il écrit. « J’espère que tout le monde s’unira derrière l’équipe ce soir. »

Pour la plupart, ils l’ont fait, et le but de Cavani – un lob de 40 mètres vers Stretford End qui n’aurait pas pu être mieux jugé s’il avait eu un ruban à mesurer – a été accueilli par un rugissement qui semblait été généré par 100 000 voix au lieu d’un dixième, mais le message anti-Glazer n’a jamais été très loin. Des pancartes vertes et dorées indiquant « Glazer Out » ont été distribuées à l’extérieur du stade et tenues alors que les joueurs sortaient pour le coup d’envoi, et pendant une pause dans le jeu au milieu de la première mi-temps, chaque côté d’Old Trafford s’est levé pour scander « nous voulons des Glazers « et » aime United, déteste Glazer. «

Joel Glazer a un long chemin à parcourir s’il veut vraiment « établir la confiance » avec les fans de United, comme il le dit. La majorité des supporters le croiront lorsqu’ils le verront.

Les fans ont fait part de leur mécontentement face à la propriété de Manchester United à leur retour à Old Trafford mardi. Phil Noble / PA Images via Getty Images

Les propriétaires ont promis des investissements pour rénover Old Trafford et le terrain d’entraînement de Carrington, mais Solskjaer aura également besoin d’argent à dépenser pour l’équipe s’il veut faire un autre pas en avant. Troisième la saison dernière et deuxième cette fois, confirmée après la victoire de Chelsea sur Leicester City plus tard mardi, la seule chose qui reste est un défi de titre soutenu, mais il a besoin de plus de joueurs. La forme à domicile devra également s’améliorer après avoir perdu 26 points cette saison.

« Le buzz, l’énergie, l’atmosphère [from the fans] était fantastique « , a déclaré Solskjaer. » Pour les récupérer, vous les avez ressentis et le bourdonnement des gens qui parlaient. Nous l’avons vraiment manqué, mais c’est peut-être en partie pour la raison pour laquelle nous avons joué comme nous l’avons fait. Je sentais que nous jouions parfois trop pour nous divertir.

« Certainement il y a eu la période où nous aurions dû marquer davantage notre autorité sur le jeu et en Premier League, cela n’a jamais été donné. Nous y sommes allés, mais nous n’avons pas pu obtenir les trois points que nous voulions désespérément marquer la semaine prochaine confiance. »

La préoccupation la plus immédiate pour Solskjaer est la forme physique de Harry Maguire, Scott McTominay et Fred avant la finale de la Ligue Europa contre Villarreal dans une semaine.

Maguire soigne une blessure au ligament de la cheville et malgré l’optimisme de Solskjaer, le défenseur anglais est toujours avec des béquilles et n’avait pas l’air à l’aise pour négocier les escaliers en se rendant à son siège dans les gradins. McTominay a été remplacé en seconde période contre Fulham après s’être blessé au genou et le partenaire du milieu de terrain central Fred a également reçu un coup.

McTominay et Fred devront être évalués, et ensuite interrogés sur les chances de Maguire de faire face à Villarreal, Solskjaer a déclaré: « Cela semble difficile, disons-le comme ça. » Que son capitaine soit disponible ou non, Solskjaer sait qu’après deux défaites et un nul au cours des sept derniers jours, remporter son premier trophée en tant que manager de United n’est pas acquis.

« Nous devons mieux jouer contre Villarreal », a déclaré Solskjaer. « Je pense que ça pourrait être un appel au réveil. »

Il ne peut qu’espérer que ce soit le cas.