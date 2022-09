Les fans de MAFS UK disent tous la même chose à propos de la robe “scandaleuse” de Whitney

MARIÉ Les fans britanniques d’At First Sight UK ont bafouillé devant leur dîner hier soir lorsque Whitney est apparue sur leurs écrans dans une robe époustouflante.

La mâchoire des téléspectateurs est tombée lorsque l’AP de St Albans est apparue dans un taxi en route pour le deuxième dîner avec son mari Duka dans la robe d’exposition.

Un fan a dit à propos de sa robe à dos nu torsadé: “F ***** g Hell. Les t **** es sur Whitney ce soir. Ils ont été explosés.

Un autre a ajouté: “Ok Whitney fait sortir les filles ce soir !!”

Un troisième s’est demandé si elle essayait en fait d’attirer l’attention d’un autre homme lors du dîner, car les choses avec Duka étaient loin d’être roses.

Un troisième a tweeté : « Alors Whitney est timide et a besoin de prendre du temps. Ok, je comprends, mais ses seins là-bas donnent.

Cela vient comme la source a révélé que Whitney est sur le point de tromper Duka dans les prochains épisodes.

Les épisodes récents de MAFS UK ont vu de nouveaux couples Jonathan et Sophie, et Gemma et Matt, partir en lune de miel.

Mais selon MailOnline, les téléspectateurs verront la femme de Matt, Gemma, fondre en larmes lorsqu’une infidélité est révélée.

Une source a déclaré: «Whitney et Matt ont vraiment choqué les autres membres de la distribution en trompant leurs partenaires – non seulement à cause du mal que cela a causé, mais aussi des circonstances.





“Les couples étaient partis pour une retraite de couple et étaient là pour se concentrer sur leurs relations, mais Whitney et Matt avaient d’autres idées.”