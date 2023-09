Les fans de MAFS UK critiquent Laura car ils insistent sur le fait qu’elle n’est présente à l’émission que pour la gloire après le passage de l’émission de téléréalité.

Les fans de MARRIED At First Sight sont restés furieux contre la star de la série Laura après avoir insisté sur le fait qu’elle n’était présente dans la série que pour la gloire.

La directrice financière de 34 ans a ébranlé les fans alors qu’elle faisait ses débuts dans le programme E4.

Laura a ébouriffé les plumes lors de ses débuts dans la série[/caption] E4

Laura a été jumelée à Arthur dans la série[/caption]

Laura est l’une des 16 célibataires qui tentent de trouver l’amour dans le cadre de cette expérience sociale unique.

Mais il semble que de nombreux téléspectateurs de l’émission n’aient pas été impressionnés par elle dès le début de l’émission.

Se décrivant comme « exigeant beaucoup d’entretien », Laura n’a pas tardé à faire savoir que son type était un «Chelsea garçon » qui avait le goût des belles choses de la vie.

Laura a clairement indiqué qu’elle recherchait un certain style de vie de la part de son nouveau mari potentiel, car elle a clairement indiqué que le code postal de Chelsea était de la plus haute importance pour elle.

Cela a amené beaucoup à insister sur le fait qu’elle semblait rechercher la gloire et une apparition dans Made in Chelsea.

Écrivant en ligne, un fan a déclaré : « Cette fille veut tellement être sur Made in Chelsea. »

Un autre a ajouté : « Celui-ci a donc évidemment échoué aux auditions pour Made in Chelsea. »

Un troisième a écrit : « Laura bébé ??? Ce n’est pas Made in Chelsea.

Tandis qu’un quatrième a écrit : « J’ai échoué à l’audition Made in Chelsea, alors j’ai opté pour #MAFSUK à la place. »

Laura a fini par être jumelée à Arthur dans l’émission de rencontres, mais elle a insisté sur le fait que ses « critères » n’avaient pas été remplis.

Cela survient alors que le passé de télé-réalité de la star a été révélé – alimentant les spéculations sur ses véritables intentions d’apparaître dans la série.

Laura a parlé de son expérience à la télévision lors d’une conversation avec The Sun : « Semblable à Nathanial [Valentino, co-star]j’ai fait Celebs Go Dating et je suis sorti avec Angus dans Made in Chelsea – je savais de quoi il s’agissait.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils craignaient d’être accusés d’avoir « faim de gloire » en raison du nombre de passages à la télévision, Laura a répondu : « Non, ce sont toutes des émissions de rencontres.

«Nous l’avons dit, avec Celebs Go Dating, je savais que je n’allais pas me marier avec ça. Si vos intentions sont pures, le simple fait de le faire sous la forme d’un spectacle n’y change rien », a-t-elle ajouté.