Les fans de MARRIED At First Sight ont été sous le choc ce soir alors que Tasha et Erica se sont affrontées dans des scènes explosives.

Alors que les couples se réunissaient pour une soirée arrosée, le feu d’artifice n’a pas tardé à se déclencher.

C4

Tasha ne s’est pas sentie respectée par Erica et l’a qualifiée de « clocharde ».[/caption]

C4

Erica a été offensée par l’explosion de Tasha[/caption]

Les vieux ennemis Erica et Tasha ont échangé des mots presque instantanément après que cette dernière ait accusé Erica d’avoir snobé son câlin de salutation.

Cela a incité Tasha à qualifier Erica de « vagabonde », laissant les mâchoires des autres sur le sol.

Erica était furieuse : « Tu es là depuis cinq secondes et tu m’as traité de clochard. »

Tasha a rétorqué: « Parce que tu m’as encore manqué de respect. »

Prenant le parti de sa femme, Jordan a déclaré : « Ce n’est pas une grande raison pour traiter quelqu’un de clochard, vous le savez sûrement ?

Devant la caméra, Erica a déclaré : « Tasha a de la chance de lui donner l’heure de la journée et la façon dont elle m’a approché. »

Alors que les deux hommes se retrouvaient face à face, Tasha a déclaré : « Je ne réagis pas bien lorsque quelqu’un me manque de respect. J’ai automatiquement vu du rouge. Je m’en excuse et je le possède à 100 pour cent, et je suis heureux d’être courtois avec vous.

Tasha a répondu : « Je ne garderai pas rancune. Je ne veux pas qu’il y ait de mauvaises vibrations.

Mais les mauvaises vibrations sont revenues lorsqu’Erica a refusé de s’excuser pour son camouflet.

Erica a déclaré : « Je ne pense pas avoir besoin de m’excuser parce que je me sens très manquée de respect à ce moment-là. Acceptons simplement de ne pas être d’accord.

Tasha a terminé en disant : « Je ne ressens pas le besoin d’être amie avec Erica. Si je dois être civil, je le ferai, mais je n’ai pas besoin de la tresser cheveux.»

Les téléspectateurs ont été stupéfaits par tout cela avec un écrit sur X : « TASHA ! Que fais-tu? Clochard? Qu’est-ce qui se passe avec toi ?! »

Un autre a déclaré : « Tasha bébé. Ne sois pas cette fille.

Un troisième a déclaré : « Pourquoi Tasha est-elle si stupide ? Très étrange. »

C4

L’ambiance a pris une tournure aigre au début du dîner[/caption]