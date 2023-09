Les fans de MAFS critiquent les experts du spectacle après avoir trouvé le mari fêtard d’une mariée religieuse « cauchemar »

Les fans de MARRIED At First Sight s’en sont pris aux experts de la série pour avoir jumelé un DJ fêtard avec une épouse religieuse qui est au lit à 23 heures.

Les téléspectateurs de l’émission de téléréalité E4 ont regardé avec horreur lundi soir Porscha, 35 ans, se marier avec Terence, 40 ans.

Terence est un DJ fêtard tandis que sa fiancée Porscha reste à la maison la nuit et lit la Bible.

Même s’ils semblaient initialement bien s’entendre, les jeunes mariés se sont rapidement affrontés sur leurs modes de vie opposés.

Terence a avoué à la demoiselle d’honneur et à l’amie de Porscha : « J’habite à Reading mais je suis à Londres la plupart des week-ends pour faire du DJ et des trucs comme ça. »

Elle a demandé : « À quelle heure rentres-tu à la maison ?

Terence, papa de trois enfants, a répondu : « Parfois quatre heures du matin, cinq heures du matin. »

Il a ensuite déclaré aux caméras : « Porsche n’est pas une fêtarde, elle dort à 23 heures. Je me demande : « Est-ce que ça va vraiment marcher ? »

Pendant ce temps, Porscha a été vue en train de demander au compagnon de Terence : « Penses-tu que ça le dérangera que je n’aime pas sortir ? »

Choqué, il répond : « Mais tu ne sors pas du tout ? Porsche secoua la tête.

Écrivant sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, les fans n’ont pas tardé à critiquer les experts de l’émission Mel Schilling, Paul C. Brunson et Charlene Douglas pour leur duo.

Un téléspectateur s’est plaint : « Les experts ont vu un casanier religieux traditionnel qui a été trompé et un DJ infidèle avec 3 enfants. »

Un autre a déclaré : « Les experts n’en ont aucune idée.

« Mettre en relation un DJ et fêtard de 40 ans avec une femme qui veut une relation familiale calme et conservatrice… ils n’ont aucune idée de ce qu’ils font. »

Un troisième s’est joint à la fureur en disant : « Pourquoi, oh, pourquoi mettraient-ils un casanier et un DJ raver de fête et appelleraient cela un match ? »

Et un quatrième a déclaré : « Ces experts sont méchants.

« Pourquoi associeraient-ils Porsha à Terence sachant qu’il adore faire la fête et qu’elle adore étudier la Bible et dormir à 23 heures ?! »

Porscha, qui a un fils de trois ans, était l’une des deux nouvelles mariées à se marier lundi soir dans l’émission Married At First Sight UK sur E4.

Parlant d’elle-même devant les caméras, l’assistante exécutive a expliqué qu’elle était une fêtarde dans ses jeunes années avant de trouver Dieu.

Elle a déclaré : « Ma relation avec Jésus et Dieu est si importante pour moi.

«Je sais qui je suis sans lui et je ne veux plus jamais être cette personne. Cette personne n’était pas contente.

« Juste après l’université, je buvais beaucoup et puis il y a eu un moment où Dieu m’a parlé et j’ai décidé de donner ma vie au Christ.

« J’ai arrêté d’aller en boîte, plus de Chinawhite’s pour moi. Et j’ai arrêté de boire.

«J’ai adoré être à la maison et passer plus de temps avec ma famille.»

Terence, quant à lui, a été vu en train de sauter sur une table avec un microphone dans une boîte de nuit animée et d’encourager la foule.

Il a déclaré : « J’anime et suis DJ lors de différents événements. Quand tu vas à la discothèque et ici ‘olli olli olli’, je suis ce type juste là.

Porscha et Terence ont été vus en train de se marier dans le MAFS UK de lundi soir

Porscha a dit à son nouveau mari qu'elle ne buvait pas et ne sortait jamais en boîte