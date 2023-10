Bianca de MARRIED At First Sight est sortie en trombe du dîner de ce soir en larmes après avoir appris que son mari JJ avait des sentiments pour Ella.

Cela faisait partie d’un énorme affrontement à quatre entre le couple en conflit Nathaniel et Ella et le mari de Bianca, JJ, qui a finalement admis que lui et Ella avaient un lien.

C4

Bianca a fondu en larmes lors d’un dîner très animé[/caption]

C4

Ella a insisté sur le fait qu’elle n’avait rien fait de mal[/caption]

Les tensions ont finalement débordé alors que Nathan confrontait JJ devant toute la table du dîner.

JJ a dit que ce n’était ni le moment ni le lieu et qu’il préférerait avoir une conversation en tête-à-tête, même s’il avait évité Nathaniel à tout prix jusque-là.

Nathaniel a demandé à savoir quels étaient les sentiments de JJ et s’il avait rendu la pareille aux prétendues avances d’Ella.

Lorsque JJ a répondu qu’il y avait un lien et qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait. avenir tenu, Bianca se leva et quitta la table.

Nathaniel et Ella ont alors eu une dispute furieuse, le premier qualifiant son partenaire d’égoïste et de chercheur d’attention.

Elle est ensuite sortie en trombe, jetant un verre dans le processus alors qu’elle fulminait : « Je savais que cela arriverait. »

Alors que le chaos se déroulait, les téléspectateurs ont remarqué que personne n’avait réfléchi à ce que ressentait Bianca, la seule partie totalement innocente.

Un téléspectateur a écrit sur X : « Ces gens n’ont même pas pensé du tout à Bianca. »

Une deuxième a posté : « Ella dit qu’elle est une fille, mais elle ne s’en soucie pas de Bianca pendant tout cela. »

Un troisième a dit : « Oh Bianca bébé [sad eyes].»

Un autre a écrit : « Aww Bianca. Pauvre fille. »

Une fois la poussière retombée, Nathaniel annonça qu’il quittait l’expérience.

Il a dit : « Les gars, je pars. Je ne veux plus être ici. Je pense que je me suis perdu dans cette tempête. J’espère que vous vivrez l’expérience la plus incroyable, mais je ne suis plus là.

Bianca est revenue et a de nouveau pleuré après avoir appris qu’Ella avait constamment envoyé des SMS à JJ.

Elle a déclaré : « Je voulais juste rencontrer un gars qui se consacrait à moi et vice versa. »

Elle s’est ensuite sentie « agressée » lorsque JJ et Ella sont revenus ensemble des coulisses.

Tous deux se sont ensuite excusés devant tout le groupe.

Tenant bon, Bianca a déclaré : « Vous n’êtes pas vraiment une fille de filles si vous venez pour les hommes des autres. Je pense que vous êtes tous les deux dégoûtants pour ce que vous avez fait. Vous pouvez tous les deux aller vous faire foutre. Je ne veux pas entendre ton discours merdique parce que ça veut dire tout foutre pour moi, alors va te faire foutre.

Après avoir dit au couple qu’elle espérait qu’ils se mettraient en couple, Bianca en larmes a déclaré: « Je voulais juste tomber amoureuse de quelqu’un, désolé. »

C4

Nathaniel a abandonné l’expérience après une énorme dispute avec Ella[/caption]