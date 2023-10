Les fans de MARRIED At First Sight UK pensent avoir repéré un énorme indice selon lequel Ella et JJ sont toujours ensemble.

Le couple a admis au reste du casting qu’ils s’aimaient la semaine dernière, bien qu’ils soient mariés à d’autres personnes.

Érotème

Les fans de MAFS sont convaincus qu’Ella et JJ sont toujours ensemble[/caption]

Instagram/@ellamorganc

Ella a montré un intérêt pour JJ[/caption]

Instagram/@johnjoeslater

JJ était à l’origine marié à Bianca[/caption]

JJ, qui est marié à Bianca, a ensuite rencontré secrètement Ella, la femme de Nathanial, lors de l’épisode de mercredi.

Hier soir, l’épisode de l’émission E4 sur la « liaison » entre les deux hommes a été révélé.

Dans les scènes diffusées jeudi soir de Mariés au premier regard, Ella a eu une dispute flamboyante avec Nathanial, tandis que Bianca réfléchit à la nouvelle connexion de JJ.

Après le spectacle, JJ s’est rendu sur Instagram pour parler de la difficulté de la situation.

JJ a déclaré : « Journée incroyablement difficile, non seulement pour moi mais pour beaucoup de gens. Le plus bas que j’ai connu tout au long de l’expérience.

« J’en parlerai davantage quand le moment sera venu profite du spectacle .»

Ella a ensuite mis un emoji cœur, suivi de mains cœur dans les commentaires.

Hier soir, Nathanial a évoqué leur rencontre secrète lors du dîner.

Il a demandé à JJ s’il voulait parcourir les choses avec sa femme et JJ a dit qu’ils avaient développé une connexion.

Pendant qu’Ella et Nathanial se disputaient, Bianca est devenue très émue après avoir essayé de comprendre comment son mari s’était rapproché de quelqu’un dans son dos.

Ella avait déjà déclaré à la caméra : « Je dois suivre mon instinct et ce qu’il me dit depuis longtemps.

« Nathanial ne m’aime pas et j’ai juste besoin de penser à moi maintenant. Je suis venue ici pour trouver un mari, je ne suis pas venue ici pour trouver un ami. J’ai l’impression que je me dois de voir s’il y a quelque chose avec JJ.

«J’ai l’impression qu’il y a un lien. J’ai juste besoin de faire ça pour moi, je dois être égoïste.

Ella est ensuite vue en train d’envoyer un texte à JJ qui dit : « Hé JJ. Aurais-tu envie d’aller boire un verre ?