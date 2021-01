MARIÉ À First Sight Les fans d’Australie ont été choqués ce soir lorsque Matthew a révélé qu’il n’était pas attiré par sa femme Lauren – malgré la perte de sa virginité avec elle.

Le couple semblait être l’un des plus forts du groupe après un match réussi, alors cette révélation a laissé les téléspectateurs étonnés.

Matt semblait épris de sa nouvelle épouse après qu’elle ait sauté sa cerise sur leur lune de miel.

Interrogé à l’époque sur la perte de sa virginité au profit de Lauren, il a déclaré: « C’était juste un beau moment. Cela valait la peine d’attendre 29 ans. » Loz ​​est tout simplement incroyable, je veux juste être avec elle. «

Mais il semble qu’une série de révélations choquantes de Lauren aient laissé son mari anxieux inquiet de ne plus être attiré par elle.

Au dîner de ce soir, Matt, habituellement timide, a dit aux autres gars: « Je ne suis tout simplement pas attiré par Loz. »

Il a ensuite ajouté: « Il n’y a simplement rien là-bas. »

Matt est ensuite allé en détail pourquoi il ne l’aimait plus – mais le plus choquant était qu’elle était assise juste à côté de lui et entendait TOUT.

La blonde australienne avait l’air dévastée par les commentaires cruels de son mari.

Les fans ont également été indignés, avec un tweet: « Je comprends ce que ressent Matt mais HUN TELL LAUREN FIRST !!!! Pas à une table sanglante avec les gars. C’est irrespectueux. Je serais furieux. »

Un autre a déclaré: « Je comprends totalement où Lauren est. Elle ne savait pas qu’elle devenait vierge. Elle est clairement très ouverte sexuellement et, je suppose, voulait juste être franc. »

Alors qu’un autre ne s’est pas retenu: « C’était une autre histoire quand tu la laissais prendre ta virginité, hein Matt? !! »

Plus tôt dans l’épisode, il a révélé qu’il avait des doutes sur sa femme qu’il appelle « Loz ».

Ses doutes à son sujet ont commencé après qu’elle a admis qu’elle était autrefois lesbienne.

Matt avait posé à sa nouvelle épouse une série de questions dans le but de mieux la connaître.

Mais après avoir découvert sa couleur et sa nourriture préférées, il est resté sans voix après avoir appris qu’elle était déjà sortie avec des femmes.

Matthew avait demandé: « Qu’est-ce que la plupart des gens trouvent étonnant chez vous lorsqu’ils apprennent? »

Tournant ses cheveux, Lauren a répondu: « J’étais lesbienne. Tu ne connais pas encore ma moitié. Tu ne le sais vraiment pas. »

Mais ça ne s’est pas arrêté là avec ses grandes révélations

Hier soir, Lauren a parlé à Matthew de sa vie sexuelle aventureuse.

Elle a dit qu’elle voulait savoir si Matt serait prêt à explorer un mariage ouvert et un trio.

Laissant son mari stupéfait, Lauren a déclaré: « Je ne sais pas si vous vous en occuperiez.

« Il y a certaines choses dans lesquelles je pourrais être, tu sais? Comment te sentirais-tu si j’étais dans le swing et les trios. Je suis une personne très ouverte sur le plan sexuel, je crains que ce ne soit un peu trop pour toi.

Oh mon Dieu, il semble que c’était trop pour l’ancienne Vierge et maintenant il a changé d’avis sur son épouse rougissante.

Marié à la première vue Australie continue demain sur E4 à 19h30.