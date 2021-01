NETFLIX montre que Lupin est un succès en termes de sex-appeal et de statistiques, car il rassemble plus de 70 millions de téléspectateurs dans les 28 premiers jours suivant sa sortie.

La série, qui est une relecture contemporaine du Gentleman Thief, met en vedette l’acteur d’origine française Omar Sy qui a été surnommé un « escroc sexy avec un cœur » par des fans adorés.

Le sex-appeal d’Omar pourrait expliquer en partie l’accélération rapide de Lupin au sommet des charts Netflix, en contournant les succès The Queen’s Gambit et Bridgerton pour devenir le plus grand succès international français de Netflix à ce jour.

Avec la deuxième saison de Lupin prévue pour « plus tard cette année », il semble que les fans pourront toujours obtenir leur correctif français.

L’acteur Intouchables Omar, 42 ans, a quant à lui volé les cœurs avec son rôle de protagoniste Assane Diop.

La vie de son personnage a changé lorsque son père est mort après avoir été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis.

Un total de 25 ans plus tard, Assane adopte l’identité du maître voleur fictif et maître du déguisement Arsène Lupin, Gentleman Burglar, comme son inspiration pour venger son père.

Pourtant, à travers l’action graveleuse, les fans ont inondé Twitter de leur adoration pour Omar.

L’un d’eux s’est rendu sur le site de médias sociaux pour se précipiter: « Les gars, regardez #Lupin sur Netflix. J’en suis à mi-chemin et c’est incroyable. Un escroc sexy avec un cœur, situé à Paris. »

Un autre a écrit: « Sept minutes après le début du lupin sur Netflix et c’est déjà un chef-d’œuvre … un homme sexy déteste les riches et veut leur voler? Une œuvre d’art. »

Un troisième a alors écrit: « Lupin sur Netflix est si bon et ça aide que le personnage principal soit si sexy😭😭 » avant un autre pétillant: « Au milieu d’un verrouillage et d’un état d’urgence, #Lupin et Omar Sy étaient exactement ce dont j’avais besoin un bravo. J’ai hâte de S2! C’est de l’amour! «

Une autre hypothèse: « Regarder Lupin sur Netflix et voir le magnifique visage d’Omar Sy me rappelle le temps où mon amour pour les hommes sénégalais a perdu la tête. Tout ce qu’ils apportent à la table, c’est leur accent et leur tromperie. »

L’un d’eux a ensuite conclu: « Netflix l’a tué avec les nouvelles émissions ces derniers temps. D’abord Bridgerton et maintenant Lupin (avec le magnifique Omar Sy). J’adore leur nouvelle liste de spectacles. »

La série complète de Lupin est désormais disponible sur Netflix.