Les fans de LSU ont fait ressembler le record de jello shot des College World Series à un jeu d’enfant

L’équipe de baseball LSU Tigers a le lanceur vedette Paul Skenes et… un groupe de fans alcooliques, apparemment. Ils sont à l’université – pouvez-vous les blâmer ?

Les LSU Tigers sont sur la bonne voie pour faire une apparition en finale des College World Series cette année, et leurs fans ne pourraient pas être plus heureux. Ils ont été témoins du blanchissage de LSU contre le Tennessee lors d’un match éliminatoire mardi au cours duquel les Tigers se sont appuyés sur leurs as comme Paul Skenes et un corps de frappeurs fiable, et ils ont crié de joie, peut-être même grimpé sur des tables à la manière de Coyote Ugly. Et alors que la nuit était jeune, ils ont célébré comme n’importe quel fan de sport en prenant un camion plein de coups.

En dehors des stades de baseball universitaires, un autre concours enflammé se déroule: le tristement célèbre Jell-O Shot Challenge.

Un fier incontournable du tournoi de baseball masculin de la NCAA, le Jell-O Shot Challenge est organisé par Rocco’s Pizza and Cantina à Omaha, Nebraska. C’est une compétition assez explicite : plus les fans de Jell-O achètent, plus leur équipe obtient de points. Chaque coup (qui coûte 5 $) compte pour un point, et la base de fans avec le plus de points à la fin du tournoi gagne.

Les fans d’Ole Miss ont acheté un record de 18 777 coups l’année dernière lorsque leur équipe a remporté son premier championnat. Cette fois, les fans de LSU sortent du parc, établissant un nouveau record mardi après-midi : 22 462 tirs.

Les fans de LSU font rage des alcooliques dans les College World Series de cette année

Quelqu’un, s’il vous plaît, vérifie les fans de LSU et s’assure qu’ils vont bien.

Wake Forest a le deuxième plus grand nombre de tirs avec 6 582, mais aucune des sept autres équipes ne se rapproche du record de LSU. Quiconque a déjà pris une dose de Jell-O sait que ce n’est pas aussi étourdissant qu’une dose normale d’alcool, mais les médecins du monde entier grincent des dents en pensant à la quantité de sucre qui entre dans le système de chaque fan.

La gueule de bois n’a pas commencé à frapper les LSU Tigers, qui affronteront leur plus grand défi mercredi soir contre la première tête de série Wake Forest University en demi-finale des College World Series.

LSU aura des hordes de fans bourdonnés et plâtrés qui les encourageront depuis un petit point d’eau dans le Nebraska, bien que les cris ivres et maladroits de « Go Tigers! » ne leur garantira pas la victoire. Les Demon Deacons, qui ont battu LSU 3-2 plus tôt dans le tournoi (c’est un format à double élimination) et affichent un dossier de 9-1 en séries éliminatoires, sont clairement les favoris de ce match.

Les Tigers peuvent-ils canaliser leur globbitude intérieure de gélatine et rebondir pour arracher une victoire à Wake Forest? Puisse la puissance ivre de 22 000 coups de Jell-O et le décompte les envoyer trébucher dans la finale des College World Series.