Les fans de Love Island voient que la querelle secrète de Faye et Chloé n’est pas terminée après un commentaire méchant – mais l’avez-vous entendu?

Les fans de LOVE Island ont remarqué que la querelle secrète de Faye et Chloé n’est pas terminée après un commentaire méchant fait hier soir.

Faye, 26 ans, a eu des téléspectateurs hystériques avec la plaisanterie jaillissante faite lors d’une conversation avec Chloé.

4 Les fans de Love Island ont déclaré que la querelle secrète de Faye était toujours en cours

4 Chloé a semblé choquée après que Faye ait semblé la complimenter malgré leur dispute la semaine dernière

Le responsable de la location du Devon lui a dit : « Tu es la plus gentille Chloé que j’aie jamais rencontrée.

« Tous les autres Chloé que je n’aime pas. »

Chloé a semblé choquée par le compliment apparent de Faye malgré leur dispute la semaine dernière.

Et le sentiment ne sonnait pas vrai pour les gens qui regardaient à la maison, qui l’ont vue la semaine dernière crier après la jeune femme de 25 ans de l’autre côté de la villa de Majorque.

Une personne s’est moquée sur Twitter: « La chose la plus fausse que j’ai jamais entendue de ma vie. 100% n’était pas un commentaire authentique ni nécessaire »

Un autre a observé: « Faye disant » tu es la première gentille Chloé que j’ai jamais rencontrée « , sachant très bien qu’elle ne peut pas la supporter. Aime-la. »

Alors qu’un autre spectateur chatouillé a déclaré: « Faye avec le » tu es la première gentille Chloé que j’ai jamais rencontré » sachant bien qu’elle ne supporte pas chloé. L’agressivité passive est astronomique, j’aime tellement Faye «

Cependant, un autre fulminait : « Faye ne supporte pas Chloé, peut-elle arrêter de mentir sans provocation #LoveIsland »

Lorsque la bombe Chloé est entrée dans la villa, Faye a été associée à Brad – et Chloé a rapidement jeté son dévolu sur lui.

Cela a amené Brad à admettre qu’il ne s’intéressait pas à Faye et il a rapidement craqué avec Chloé – malgré le fait que d’autres insulaires aient remarqué à quel point les femmes étaient similaires.

La paire s’est ensuite disputée la semaine dernière après que Chloé ait embrassé le partenaire de Kaz, Toby, dans le défi Line of Booty.

Chloé a entendu Faye parler du baiser torride avec Rachel alors que la nouvelle que la tête de Toby avait été tournée se répercutait dans la villa.

Elle s’est levée et a dit: « Je ne peux pas être obsédée par ce drame. Oh mon Dieu. »

Mais Faye a crié en retour: « Ne fais pas » oh putain de cher « . Tais-toi et arrête de regarder par ici. »

Et Chloé a crié : « Pourquoi tu me dis de la fermer ?! »

Mais Faye a eu le dernier mot et a encore crié : « Arrête de fouiner et reste là-bas et prends ton vin !

Le couple a semblé aplanir les choses – mais Faye a risqué une autre guerre de villas lorsqu’elle a qualifié Lucinda Stafford de « faux » mercredi pour avoir refusé de quitter la villa avec Brad.

4 Chloé a subi la colère de Faye la semaine dernière