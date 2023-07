Les TÉLÉSPECTATEURS de Love Island sont restés convaincus qu’ils connaissent la « vraie raison » que Tyrique Hyde a choisi de dire à Ella Thomas qu’il l’aimait – et tout cela à cause de Whitney.

Fans de l’ITV2 rencontre spectacle regardé alors que le charmeur Tyrique, 24 ans, a emmené la beauté écossaise Ella devant la villa majorquine pour lui dire à quel point il tenait à elle.

Érotème

Tyrique a fait un énorme pas avec Ella[/caption] Érotème

Il a avoué son amour – mais les fans connaissent maintenant la « vraie raison » derrière cela[/caption] Érotème

Whitney a été élu le favori qui, selon les fans, a grondé Tyrique[/caption]

Le footballeur semi-professionnel s’est déversé sur cette partenaire de villa, ce qui a abouti à ce qu’il lui dise qu’il « l’aimait ».

Le doux moment est venu lorsqu’il a demandé l’aide de ses compatriotes insulaires Zach Noble et Sammy Root, qui l’ont aidé à planifier une surprise spéciale à l’avant de la villa – y compris des fraises enrobées de chocolat et une conversation privée sur un pouf.

Tyrique a ensuite professé son amour pour le mannequin en lui disant: «La dernière chose à laquelle je m’attendais vraiment était de trouver quelqu’un avec qui j’avais vraiment un lien.

« Je suis tellement content, ça n’a pas été facile mais rien de ce qui en vaut la peine n’est facile, tu vois ce que je veux dire.

« Et j’ai l’impression que nous avons surmonté chaque tâche, surmonté chaque obstacle et que nous sommes toujours forts ensemble.

« Les sentiments que j’ai eu envers toi, je n’en ai jamais eu de ma vie.

« Et pour être honnête, je ne savais pas que j’étais capable d’avoir ces sentiments. Tu es la première personne qui m’a fait ressentir ça.

« Je suis vraiment capable d’attraper des sentiments. »

Il a ensuite avoué: « Je veux juste te faire savoir, je voulais te dire que je t’aime. »

Cependant, les fans pensent que tout est pour le spectacle car ils affirment qu’il cherche désespérément à être le meilleur couple et le gagnant.

Suite à une récente tournure de l’émission, Maya Jama a révélé aux Islanders que le public avait choisi Whitney Adebayo et Lochan Nowacki comme leurs favoris.

Maintenant, les fans pensent que Tyrique vise à prendre la première place.

Écrivant en ligne, un téléspectateur a déclaré: « Tyrique a chronométré qu’ils n’étaient pas les favoris du public et a déclaré vengeurs assembler lol. Il n’est pas habile.

Un autre a fait écho: « C’est drôle comment Ty fait tout cela après avoir découvert que Whitney et Lochan sont le couple préféré. »

Un troisième a écrit : « Ty a vraiment dit : ‘Whitney et le couple préféré de Lochan ? Laisse-moi changer ça’.

Avant qu’un quatrième ne devine : « Whitney et Lochan ont été élus favoris puis Elle s’est instantanément retournée contre Whitney et Ty propose son amour à Ella ! Tellement transparente.

Comme un cinquième a ajouté: «Ty planifie un rendez-vous après avoir entendu que Whitney et Lochan sont le couple préféré. Je ne l’achète pas.

Les téléspectateurs étaient similaires à gauche en pensant que cette motivation était la même raison pour laquelle Tyrique a poursuivi Whitney et Lochan autour du foyer pour leur décision de jeter Kady McDermott et Ouzy See en faveur des controversés Ella Barnes et Mitchel Taylor.

Whitney, 25 ans, et Lochan, 25 ans, ont été élus le couple le plus populaire – amenant les fans à les saluer déjà comme leurs «gagnants».

Érotème

Ils pensent que Tyrique progresse vers le sommet[/caption] Érotème

Sa relation avec Ella est de retour sur les rails après une Casa Amor rocailleuse[/caption] Érotème

Whitney et Lochan ont remporté le vote du public[/caption]