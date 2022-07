Les fans de Love Island stupéfaits alors que le “psychique” Ekin-Su frappe à nouveau après un commentaire étrange avant que Jacques ne démissionne

Ekin-Su Cülcüloğlu de LOVE Island a de nouveau prouvé ses compétences «psychiques» avant le départ de Jacques O’Neill, ont affirmé les fans.

Ekin-Su, 27 ans, a une capacité surnaturelle à pouvoir lire ses compatriotes insulaires avant qu’ils ne fassent quelque chose – et elle a frappé une fois de plus.

L’actrice turque a fait un commentaire révélateur lors de l’émission de lundi soir alors qu’elle était assise et regardait la nouvelle bombe Adam Collard discuter avec Paige Thorne.

En regardant le couple parler, Ekin a dit à Gemma Owen et Tasha Ghouri: “Jacques est par la fenêtre … et supprimez.”

À peine 24 heures plus tard, Jacques a dramatiquement quitté la villa Love Island et on pense maintenant qu’il est sur le chemin du retour au Royaume-Uni.

Écrivant sur Twitter, un fan a fait remarquer : « Ekin su avait raison. L’homme a vraiment été supprimé.

Un autre réfléchit : « Jacques est parti après qu’Ekin-Su ait dit ‘supprimer’ ? C’est comme la troisième fois qu’elle montre ses pouvoirs psychiques. C’est une sorcière et je veux être dans son clan.

Et un troisième écrit : Ekin-Su a même dit ‘Jacques par la fenêtre et supprime’ ma reine psychique.

Ekin-Su semble avoir prédit à plusieurs reprises de grands événements dans la série de Love Island de cette année – et les fans ne peuvent pas en avoir assez.

Pour résumer quelques-unes des preuves, un spectateur a précédemment déclaré: «Les capacités psychiques d’Ekin-su. Il a dit que Dami et Amber n’étaient pas amoureux l’un de l’autre. Dit Damis ici “juste pour passer un bon moment” (jeu de ballon). Dit que Luca était ici pour l’amour / le plus fidèle (même jeu). Elle a dit qu’elle pouvait récupérer Davide et elle l’a fait.





L’une des plus grandes réalisations d’Ekin a été de prédire une farce que les garçons ont tenté de faire aux filles plus tôt ce mois-ci.

Les téléspectateurs ont regardé avec admiration lorsqu’elle a été vue en train de deviner le truc élaboré des garçons dans l’émission dérivée Unseen Bits alors qu’ils prétendaient qu’une nouvelle fille entrait dans la villa.

Alors qu’il était assis avec les filles, Ekin savait exactement ce que les garçons faisaient.

Jeu par jeu, elle a raconté la farce, jusqu’aux gars qui habillaient Davide avec les vêtements des filles et prétendaient qu’il était une bombe.

Un fan incrédule a tweeté: “Pas de blagues, c’était tellement effrayant de voir qu’elle a non seulement deviné la farce des garçons, mais qu’elle est ensuite entrée dans une description complète d’eux allant s’habiller, mettre des talons, etc. et descendre et se présenter comme une nouvelle fille et le reste des filles étaient comme ??? Et elle était juste comme ‘c’est tellement évident’ bruh.

Pendant ce temps, la sortie de Jacques sera diffusée lors de l’épisode de mardi soir de Love Island.

Cela survient moins de 24 heures après avoir ravivé sa romance avec Paige – et à la suite d’un affrontement avec la nouvelle bombe Adam.

Dans les scènes d’aperçu, Jacques peut être vu en larmes alors qu’il annonce la nouvelle de son départ pour Paige.