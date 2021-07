Les fans de Love Island sous le choc alors que Liam s’embrasse à trois avec Salma et Clarisse – et prédisent qu’il brisera le cœur de Millie

CHOC Les fans de Love Island sont furieux après avoir vu Liam s’embrasser à trois dans le dos de Millie.

Les téléspectateurs sont maintenant convaincus qu’il brisera le cœur de la belle blonde après avoir embrassé Salma et Clarisse en même temps lors de sa première nuit à Casa Amor.

3 Liam a embrassé deux filles en même temps

Dans l’un des épisodes les plus torrides de cette série, les garçons se lâchent avec les nouvelles filles lors d’un jeu Action ou Vérité.

Le plus grand choc de tous a été Liam, qui – bien qu’il fasse partie d’un couple préféré des fans avec sa « Millie moo » – a embrassé de nombreuses autres filles.

Le jeune homme de 21 ans s’est pleinement impliqué dans le jeu brise-glace – semblant oublier la fille qu’il avait laissée dans la villa.

Un fan s’est exclamé : « Liam, je t’ai fait confiance 🙂 un baiser à trois ?? nah. »

Un autre a déclaré : « Salma, Clarisse et Liam s’embrassent à trois ? Oui, arrêtez cette émission MAINTENANT !!! »

Quelqu’un d’autre a ajouté : « Ce baiser à trois était un peu trop long à mon goût… je te regarde Liam. »

Les garçons ont été tentés sous tous les angles avec Tyler, Teddy Toby et Hugo réussissant également à embrasser plus d’une fille.

Pendant ce temps, les filles d’origine ont ralenti les choses en apprenant à connaître les nouveaux arrivants, notamment le pilote de voiture de course Jack, le coiffeur Dale et l’ingénieur de maintenance Sam.

Ils se sont engagés dans un jeu PG de Never Have I Ever, avec quelques secrets impertinents révélés.

3 Il a aussi embrassé Amy Crédit : Rex

3 Liam a fait une lap dance Crédit : Rex

