Les fans de Love Island soupçonnent une nouvelle querelle entre Maya Jama et la star lors d’un moment difficile après le soleil

Les fans de LOVE Island pensent que l’hôte Maya Jama s’est opposé à Georgia Steel après avoir qualifié à plusieurs reprises Shaq Muhammad de “Zack”.

Georgia, qui a participé à l’émission en 2018, est apparue sur Love Island: Aftersun pour aider à récapituler les événements de la semaine dernière.

Georgia a appelé Shaq “Zack” parce qu’elle “se trompe toujours”[/caption] TVI

Une Maya stupéfaite est rapidement passée à la conversation[/caption]

Cependant, la Géorgie a immédiatement énervé les fans en se référant à plusieurs reprises et délibérément à Shaq en tant que Zack.

Lorsque Maya a demandé à Georgia et à sa collègue ancienne insulaire Joanna Chimonides qui était le couple le plus fort, Georgia a répondu: “Tanya et Zack” plutôt que “Tanya et Shaq”.

Maya l’a corrigée, mais Georgia a répondu : « Je prononce Zack parce que je me trompe toujours. Alors je dis juste Zack mais je sais que ce n’est évidemment pas son vrai nom.

Le présentateur abasourdi a balayé le commentaire et a dit: “Ouais, ouais, ça va” avant de poursuivre la conversation et de demander qui, selon eux, avait des problèmes.

Alors que Maya minimisait le moment à l’écran, les fans étaient furieux que Georgia soit si impolie qu’elle renomme quelqu’un – et pense que Maya était aussi secrètement furieuse.

« La GÉORGIE et d’autres personnes d’un certain groupe démographique. S’il vous plaît, ‘Shak’ a le même montant que ‘Zack’. Si vous pouvez prononcer GEORGIA alors “SHAK” comme quand vous “Shak up” avec un homme ? Ce n’est pas difficile bébé. Ça donne …… grossièreté d’ailleurs », a déclaré l’un d’eux.

“Désolé, Georgia vient-elle de dire qu’elle dit Zack au lieu de Shaq parce que c’est plus facile à dire ??? Non je t’en prie…??? Je sais que Maya donnait un œil de côté », a déclaré un second.

D’autres pensent qu’il s’agit d’une forme de micro-agression envers Shaq en refusant de dire son nom.

“Georgia étant convaincue que le nom de Shaq est si difficile à prononcer qu’elle l’appelle Zack, cela ressemble à une micro-agression”, a ajouté un troisième.

“Elle dit qu’elle prononce toujours mal son nom quand elle le dit, alors appelle-le simplement Zack .. (ce qui est toujours faux d’ailleurs lol) ÉNORME micro-agression!” dit un quatrième.

“Georgia Steel a mal prononcé le nom de Shaq était définitivement exprès”, affirme un cinquième. « Ce n’est vraiment pas sorcier. C’est un nom d’une syllabe de 4 lettres. Elle a fait la même chose avec Kaz lors de sa saison. Elle est tellement ennuyeuse.

La Géorgie n’a pas encore répondu au contrecoup ou aux plaintes.

The Sun Online a contacté les représentants de la Géorgie pour commentaires.

Love Island continue les soirs de semaine à 21h sur ITV2 et ITVX.

Georgia est apparue dans l’émission aux côtés de Joanna Chimonides[/caption]