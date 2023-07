Les fans de Love Island sont stupéfaits par les sorties de choc alors que la villa est secouée par un double dumping brutal après la ligne d’intimidation de l’Ofcom

Les fans de LOVE Island ont été stupéfaits ce soir à Catherine et Elom a eu la botte dans un dumping brutal.

Dans un geste de choc, les insulaires ont reçu des SMS et ont dit que le public avait voté pour le couple le plus compatible.

Les étoiles ne pouvaient pas croire nouvelles et la villa a encore été secouée lorsqu’ils ont appris qu’un autre couple rentrerait également à la maison.

Après le départ choc de Catherine et Elom, on leur a dit de se rassembler autour du fireplit et on leur a dit que Leah et Montel, Kady et Ouzy, et Jess et Sammy avaient également le moins de voix et étaient maintenant à risque.

Ceux qui regardaient à la maison ne pouvaient pas y croire et se sont précipités pour le commenter.

Une personne a déclaré: «Le choc des visages de tout le monde, y compris Scott, qu’il est un favori du public. Je suis obsédée. Il pensait vraiment qu’il rentrait chez lui.

Un deuxième a ajouté: « Comme si la villa avait été laissée dans un véritable choc, j’espère que Catherine aura un excellent système de soutien à l’extérieur. »

Alors qu’un troisième a fait remarquer: «Le choc sur les visages de tout le monde me plaît tellement lmao. Tout le monde qui est debout mérite d’être là, bon travail public ! »

La sortie de Catherine survient alors que les fans ont comploté pour garder Scott dans la villa après qu’il ait été largué par elle pendant Casa Amor.

Les téléspectateurs ont été choqués alors qu’elle s’éloignait rapidement de lui dans l’autre villa – puis l’ont accusé d’être de sa faute à son retour.

Les fans ont menacé d’appeler l’Ofcom après la diffusion des scènes explosives de Movie Night, et les choses sont devenues très houleuses lorsque Scott s’est défendu après avoir montré un clip de lui disant qu’il tournerait la tête à Casa Amor.

Cela a provoqué une dispute enflammée entre Scott et Catherine, tandis que Leah a également pris la parole pour défendre son amie.

Scott a été blessé quand Leah lui a dit qu’aucune des filles de Casa Amor ne voulait de lui.

De nombreux téléspectateurs ont répondu en disant qu’ils se sentaient « mal à l’aise » avec le comportement de l’épisode.