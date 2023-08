Les fans de Love Island sont stupéfaits par l’énorme bévue finale de Maya Jama

Les fans de LOVE Island ont été déconcertés ce soir alors que Maya Jama a subi une erreur majeure quelques instants avant d’annoncer le gagnant.

Le présentateur, 28 ans, a déclaré aux téléspectateurs qu’ils étaient sur le point de voir les meilleurs morceaux de Whitney Adebayo et Lochan Nowacki, mais une vidéo de Jess Harding et Sammy Root a été diffusée à la place.

TVI

Maya a semblé faire une erreur en montrant les VT[/caption] TVI

La vidéo des meilleurs morceaux de Sammy et Jess a été diffusée – laissant les fans déconcertés[/caption] TVI

Les fans pensaient avoir manqué les meilleurs morceaux de Whitney et Lochan[/caption]

La confusion s’est poursuivie quelques instants plus tard, après avoir interviewé Sammy et Jess, Maya a ensuite déclaré qu’ils étaient sur le point de voir leurs meilleurs morceaux – malgré le clip diffusé quelques secondes auparavant.

Ceux qui regardaient l’émission de ce soir à la maison se sont précipités pour commenter, avec une personne disant: « Pourquoi les gens disent-ils qu’ils n’ont pas montré les meilleurs morceaux de Whit & Loch’a alors qu’ils l’ont littéralement fait ??? avant leur entretien. Je jure qu’ils ne font pas attention.

Un second a ajouté : « J’ai besoin des noms de toute l’équipe de production… MAINTENANT ! Pour ce gâchis, ils ont juste tiré. Nous exigeons de voir leurs meilleurs morceaux.

Alors qu’un troisième a écrit: «Pourquoi les gens disent-ils que les meilleurs morceaux de Whitney et de Lochans ont été montrés avant de s’asseoir sur le canapé? Ça va les gars ?? »

Une autre personne a essayé de clarifier les choses : « Personne ne se fait virer, il n’y a pas de complot, Maya s’est juste trompée, ils ont montré les meilleurs morceaux de W&L avant leur entretien, alors ils faisaient juste la même chose ici. »

ITV n’a pas tardé à défendre Maya en tweetant: « Les gars, la télévision en direct est vraiment difficile, soyez gentils. »

La star née à Bristol a été un énorme succès auprès des fans qu’elle a succédé à Laura Whitmore, 38 ans.

Le soleil a précédemment révélé qu’elle avait impressionné les patrons d’ITV au cours de sa première année devant les éditions d’hiver et d’été de l’émission de rencontres et le spin-off Aftersun – et est prévue pour une journée de paie de 750 000 £ pour rester en tant que présentatrice.

La finale de ce soir a vu Jess et Sammy nommés le couple gagnant – dans une tournure des événements très surprenante.

Le couple a semblé choqué et s’est serré dans ses bras en apprenant qu’ils avaient remporté le prix de 50 000 £.

Ils ont battu Whitney Adebayo et Lochan Nowacki dans les deux derniers, tandis que Tyrique Hyde et Ella Thomas sont arrivés troisièmes et Molly Marsh et Zachariah Noble se sont classés quatrièmes.

Maya a accueilli la finale en direct depuis la villa majorquine de l’émission ITV2 sous le regard d’un public enthousiaste.

Jess et Sammy ont répondu « non » en riant lorsqu’on leur a demandé s’ils s’attendaient à gagner.

Whitney et Lochan – qui étaient les favoris des bookmakers pour gagner – ont appelé la paire victorieuse « nos gagnants » et ont dit qu’ils étaient « sur la lune » pour eux.

TVI

Les derniers couples se sont assis avec Maya avant l’annonce du gagnant[/caption] ITV2

Sammy et Jess ont gagné dans un résultat choc[/caption]