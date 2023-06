Les fans de Love Island sont restés stupéfaits alors que le favori de l’émission est éliminé dans la tournure la plus déchirante de tous les temps après le retour de Kady McDermott

Les téléspectateurs de LOVE Island criaient sur leurs téléviseurs ce soir après que Molly Marsh ait été sauvagement larguée de la villa majorquine.

La star des médias sociaux, 21 ans, a fondu en larmes après qu’on lui ait dit de partir à la fin de l’épisode de vendredi.

TVI

Molly Marsh, photographiée avec Jess Harding, a été larguée de la villa Love Island ce soir[/caption] Érotème

Sa sortie a suivi l’arrivée de l’ancienne star de la série 2 Kady McDermott.

Kady, 27 ans, s’est faufilée dans la villa peu de temps après que les filles ont été envoyées pour une somptueuse journée au spa.

Après une conversation autour du poste d’incendie, trois garçons ont allumé leurs romans de villa et ont dit qu’ils étaient prêts à faire connaissance avec Kady.

Plus tard dans la nuit, la beauté du Hertfordhire a reçu le pouvoir de voler l’un d’eux à leur couple.

Dans la tournure la plus déchirante de Love Island, Kady a reçu un SMS lui demandant de se tenir devant les garçons au foyer.

Et dans des scènes qui ont terrassé les fans, elle a choisi le basketteur Zach Noble, 25 ans, qui a laissé Molly célibataire dévastée.

Après avoir choisi Zach, Molly a également reçu un SMS l’informant qu’elle était célibataire et « doit quitter la villa ».

Kady est entré pour la première fois dans la villa comme une bombe lors de la deuxième série.

Elle a participé pour la dernière fois à l’émission en 2016, terminant à la troisième place avec Scott Thomas.

S’exprimant avant sa rentrée dramatique, Kady a déclaré qu’elle était toujours une « fusée de poche enflammée », mais qu’elle cherchait maintenant quelqu’un avec qui fonder une famille.

« Peu de gens peuvent dire qu’ils sont allés sur Love Island, et encore moins qu’ils l’ont fait deux fois », a-t-elle déclaré.

« Je pense que je suis connu depuis la saison 2 pour être si chaotique. Les gens demandent toujours : « Avez-vous des regrets ? s’attendait à ce que je dise oui, mais j’étais tellement fidèle à moi-même et j’étais authentique à 100 %.

« Je serai toujours comme ça maintenant, mais sept ans plus tard, je suis plus mature. Je suis toujours la fusée de poche enflammée, mais je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas.

Sur le type de partenaire qu’elle recherchait lors de son retour à l’émission de rencontres, elle a déclaré : « La prochaine personne avec qui je serai, je veux que ce soit le mariage et les bébés.

« Je ne veux plus perdre de temps avec les mauvaises personnes – donc je pense que je serai beaucoup plus difficile que ce que j’étais quand j’étais auparavant à la Villa. »

Love Island continue vendredi à 21h sur ITV2 et ITVX