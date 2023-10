Les fans de Love Island sont restés sans voix alors que la star britannique rejoint la série Games en disant que « son père doit posséder ITV »

Les fans de LOVE Island ont été stupéfaits hier soir lorsqu’ils ont réalisé que Scott Van Der Sluis aurait fait le spectacle trois fois d’ici la fin de l’année.

L’ancien footballeur de 22 ans a été confirmé pour Love Island : Les jeuxquelques semaines seulement touchent à la fin de la version américaine et britannique du datation montrer.

Il a rejoint une foule d’autres « légendes » britanniques aux Fidji le mois dernier pour participer à divers défis pour le spin-off de la franchise à succès, qui sera diffusé plus tard cette année sur Peacock.

La dernière apparition de Scott a fait parler les fans, avec une personne écrivant : « Scott a été dans 3 Love Islands en un an et n’a toujours pas trouvé l’amour. »

Un deuxième a plaisanté : « Scott n’a toujours pas défait sa valise et il s’en va pour le troisième tour. »

Tandis qu’un troisième a commenté : « Scott est-il même rentré chez lui pour saluer les membres de sa famille depuis ?? Je viens de le voir d’une émission à l’autre.

Et une autre personne a plaisanté : « Le père de Scott doit posséder ITV.»

Scott est apparu comme une bombe dans la version américaine de Love Island quelques semaines seulement après avoir terminé la version britannique.

Le beau gosse est devenu très populaire pendant son séjour dans la villa en Espagne après avoir eu le cœur brisé par Catherine Agbaje, qui s’est associée à quelqu’un d’autre pendant Casa Amor.

Il a eu du mal à trouver un lien avec quelqu’un d’autre, mais les téléspectateurs ont continué à voter pour le garder.

Love Island : The Games est animé par Maya Jama et caractéristiques Curtis Pritchard, Megan Barton Hanson, Georgia Steel, Eyal Booker, Jack Fowler, Mike Boateng, Liberty Poole et Toby Aromolaran

Ils apparaîtront dans l’émission aux côtés de visages des versions américaine, australienne, suédoise, allemande et française de la série.