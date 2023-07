Les fans de Love Island sont « repoussés » alors que Jess révèle une habitude très dégoûtante et le démontre sur Sammy dans une scène sombre

Les fans de LOVE Island se sont sentis malades après que Jess Harding ait révélé son habitude révoltante et l’ait démontrée sur Sammy.

Au cours des Unseen Bits de ce soir, Jess a révélé qu’elle utilisait ses cheveux comme fil dentaire lorsqu’elle était épuisée.

La propriétaire d’une clinique de beauté basée à Londres, âgée de 22 ans, a admis qu’elle lui prenait des mèches et les utilisait pour retirer de la nourriture de ses dents.

Après avoir remarqué que Sammy avait des miettes coincées entre ses gnashers, la beauté blonde a ensuite utilisé ses cheveux pour les caler.

Ceux à la maison ont été repoussés par le moment sombre et l’ont suppliée d’arrêter.

L’un d’eux a écrit: « Pas question que Jess se soit contenté de passer la soie dentaire sur les dents de Sammy avec ses cheveux. »

Un autre a posté : « Jess passe la soie dentaire sur les dents de Sammy avec ses cheveux… Je n’avais pas besoin de voir. »

Un troisième spectateur horrifié a déclaré: « Jess n’utilise pas ses cheveux pour passer la soie dentaire à Sammy ???? »

« Jess et Sammy sont tellement grossiers eww », a fait écho un quatrième.

Alors que ce fan dégoûté a partagé: « Jess utilisant ses cheveux pour passer la soie dentaire aux dents de Sammy me rappelle cette scène au crépuscule. »

« C’est ce que le fil dentaire est pour Jess… c’est répugnant », a ajouté un autre.

Sammy a également été stupéfait par la révélation de Jess mais l’a quand même acceptée, avant de s’étouffer avec ses cheveux et de les avaler.

Cela vient après que les fans aient critiqué Sammy pour avoir été « cruel » après avoir brutalement largué la fille de Dennis Wise, Amber, lors de l’épisode d’hier soir.

Sammy est dans un triangle amoureux avec Amber et Jess depuis le recouplage de Casa Amor.

Mais Sammy a reçu un ultimatum de Jess, qui lui a dit de prendre une décision ou de la perdre pour de bon.

Il a attiré Amber pour discuter et lui a dit que tout était fini, malgré quelques heures avant de la rassurer qu’il était toujours heureux de faire sa connaissance.

Les fans n’ont pas tardé à critiquer Sammy « à deux temps » pour s’être couplé avec Amber, pour ne la jeter que quelques jours plus tard.

L’un d’eux a écrit : « Sammy a besoin de l’entendre. Il l’a enfilée et c’est en fait cruel.

Un autre a posté: «Regardez Sammy le perdant qui rapporte à son maître Tyrique et oh attendez ici que Ty lui dit quoi faire et il le fait… Beurk! JE DÉTESTE VRAIMENT CE GASPILLAGE D’ESPACE DÉGUSTANT SUR TERRE.

Un troisième fulminait : « Sammy utilise Amber pour voir si elle peut tourner la tête ! Quel manque de respect.

Cette personne a tweeté : « Le fait que Sammy se comporte comme ça en sachant qu’il est à la télévision nationale est tellement effrayant parce que je ne peux qu’imaginer à quel point il est ignoble envers les femmes quand il n’y a pas de caméras sur lui 24h/24 et 7j/7. »