Les fans de LOVE Island ont exprimé leur fureur contre Hugo Hammond pour avoir appelé à plusieurs reprises Toby Aromolaran «garçon» à la suite de leur dispute.

Les téléspectateurs ont frappé le professeur d’éducation physique après avoir vu le couple s’asseoir ensemble pour une autre conversation enflammée après leurs retombées épiques la semaine dernière.

Les fans de Love Island ont dénoncé Hugo pour avoir appelé Toby à plusieurs reprises « garçon »

Le professeur d'éducation physique a à plusieurs reprises qualifié son ancien ami de «garçon»

Hugo a appelé Toby « garçon » avant de l’appeler à nouveau lors de la tâche de la journée sportive des Love Islanders.

S’adressant à Twitter, un fan a tweeté: « Hugo doit arrêter d’appeler Toby boy, je n’aime peut-être pas le gars, mais je commence à le prendre personnellement. »

Un autre a ajouté : « Pourquoi Hugo appelle-t-il Toby ‘garçon’ tout le temps ?!!! Pas mec ?!! Garçon !!! J’en ai fini avec Hugo !!! J’en ai fini !!! »

Un troisième a écrit: « Je veux vraiment qu’Hugo parte alors je n’ai plus à l’écouter appeler Toby boy. Me frotter dans le mauvais sens! »

« IL N’EST PAS UN DE VOS ÉTUDIANTS »

D’autres ont rapidement laissé entendre que Hugo faisait appel à sa formation d’instituteur tout en parlant à Toby.

« Je n’aime pas la façon dont Hugo appelle Toby ‘garçon’ comme arrête ça, il n’est pas l’un de tes élèves », a déclaré un fan.

Un autre a ajouté : « Hugo était un enseignant de formation. Il doit arrêter de forcer ce rôle d’enseignant. Ce n’est pas un enseignant ! Et il doit arrêter d’appeler Toby ‘garçon’. »

Faisant écho à cela, un troisième a tweeté: « La façon dont hugo continue de se référer à toby en tant que garçon englobe pleinement le professeur d’éducation physique du secondaire qui essaie trop d’être copain avec des enfants de 14 ans. »

QUEQUETTES EN COURS

Hugo a d’abord provoqué des ondes de choc la semaine dernière avec son discours de recouplage.

Le jeune homme de 22 ans a profité de l’occasion pour s’en prendre au comportement de Toby envers l’ex-Chloé alors qu’il la sauvait du largage.

Inutile de dire que ses mots ont ébouriffé les plumes – et lui et Toby en sont venus aux mains dans une crise vendredi soir.

Dimanche, le footballeur semi-pro a appelé Hugo pour une autre conversation – mais le couple n’a pas pu se mettre d’accord et aller de l’avant.

Hugo lui a dit : « Pour moi, la famille – les frères – ils s’interpellent quand ils ont tort, je pense que tu as tort. »

Toby a répliqué: « Tu aurais pu faire ça en privé, tu as essayé de m’embarrasser, tu as mal agi et je ne te ferais jamais ça. »

Admettant qu’ils ne seraient « jamais d’accord », Hugo a ensuite dit qu’il espérait que la nouvelle partenaire de Toby, Abigail, n’était pas la troisième qu’il abandonnerait quand quelqu’un de nouveau arriverait.

Hugo et Toby n’ont pas réussi à régler leurs différends