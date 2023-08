Les fans de Love Island sont hystériques alors qu’ils repèrent le visage « fumant » de Tyrique après que lui et Ella aient terminé troisièmes

Les fans de LOVE Island sont restés hystériques après avoir repéré le visage « fulminant » de Tyrique Hyde après que lui et Ella Thomas aient terminé troisièmes.

Dans l’une des finales les plus choquantes de Love Island, Sammy Root et Jess Harding ont battu les favoris Whitney Adebayo et Lochan Nowacki pour le prix de 50 000 £.

Pendant ce temps, Molly Marsh et Zachariah Noble sont arrivés quatrièmes, Ella et Tyrique terminant troisièmes.

Et les fans pensent que Ty a eu du mal à cacher ses vrais sentiments alors que lui et Ella se sont assis avec l’hôte Maya Jama après la publication des résultats.

L’un d’eux a écrit : « Lol Tyrique a l’air furieux ! Il pensait vraiment qu’il l’avait dans le sac !

Un autre a dit: « Pourquoi Tyrique a-t-il l’air furieux? »

Et un troisième a ajouté: « Je sais que Tyrique FUMING. »

Malgré leurs hauts et leurs bas, Tyrique et Ella ont quitté Love Island après être devenus exclusifs et avoir dit qu’ils s’aimaient.

Lors de leurs derniers discours, Ty a dit à Ella : « Regarde-nous maintenant, je ne pourrais pas être plus heureux.

« Je me tiens ici, amoureux de tout ce qui te concerne. En entrant dans cette expérience, je ne savais pas à quoi m’attendre et l’idée de tomber amoureux m’a vraiment effrayé.

« Mais tu m’as montré qu’être amoureux est le meilleur sentiment qui soit. »