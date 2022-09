Les fans de Love Island sont horrifiés alors qu’Olivia Bowen “embrasse un homme qui n’est pas son mari” – mais tout n’est pas comme il semble

Les fans de LOVE Island ont été déconcertés alors qu’Olivia Bowen a partagé une photo d’elle-même semblant embrasser “un autre homme”.

Mais en y regardant de plus près, ses partisans ont réalisé qu’il s’agissait en fait de son mari Alex – qui a juste l’air très différent après avoir poussé ses cheveux.

Sur la photo, Olivia, qui était demoiselle d’honneur au mariage, est vue en train d’embrasser Alex, qui semble également avoir plus de poils sur le visage.

Elle a légendé les photos: “Les souvenirs d’une vie avec notre couple préféré qui s’est marié hier. Un tel honneur d’être demoiselle d’honneur et garçon d’honneur .”

Ses followers se sont précipités pour le commenter, avec une écriture : « Je n’ai pas reconnu Alex. C’était comme qui diable embrasse-t-elle?

Tandis qu’un second ajoutait : “Woooo pendant une seconde je penserais que tu avais un autre homme Les cheveux d’Alex sont longs.

Et un troisième a commenté : « Je me demandais qui tu les embrassais Alex a l’air si différent. Je vous aime les gars .”

Olivia, qui a accueilli son premier enfant en juin avec Alex, avait l’air incroyable dans une robe en satin vert sauge.

Ces derniers mois, Olivia, 28 ans, a parlé de son parcours dans la parentalité.

Elle a récemment parlé d’allaiter son fils nouveau-né, Abel, et a admis qu’elle ne pensait pas qu’elle était une personne « maternelle ».

La star de Love Island a écrit: “Je n’aurais jamais pensé que j’allaiterais. Je pense que là où je me sentais comme si je n’étais pas du tout une personne maternelle avant la naissance d’Abel, j’avais de sérieux doutes que cela fonctionnerait pour moi et je ne me sentais même pas à l’aise avec cette idée !





“J’irais même jusqu’à dire que ça m’a un peu fait flipper. Vous savez tous que je n’étais pas sûre d’avoir des enfants et c’est principalement parce que j’avais l’impression d’être une merde en tant que maman, pas un os maternel dans mon corps avant Abel.

Alex et Olivia se sont rencontrés sur Love Island en 2016 et se sont mariés en 2018.

Ils sont maintenant l’un des plus gros revenus de Love Island avec une valeur nette combinée d’environ 4,4 millions de livres sterling.

Olivia et Alex sont maintenant parents de leur fils Abel[/caption]

Olivia est l’une des plus grandes stars de Love Island[/caption]