Les fans de Love Island sont horrifiés alors que Chuggs révèle la raison du «bébé» derrière un surnom inhabituel – qui N’EST PAS à propos de boire de l’alcool

Les fans de LOVE Island ont ricané après que le nouveau venu Chuggs Wallis a révélé la raison « bébé » de son étrange surnom.

Les fans de la série avaient deviné que le surnom du nouveau beau gosse pouvait être lié à « souffler de l’alcool » ou même à un nom de famille comme « Chugwell ».

6 Chuggs Wallis a révélé la raison de son étrange surnom

6 Il a dit à Sharon que cela signifiait ‘Cuddles and Hugs’

Mais Chuggs, 23 ans, a révélé qu’il s’agissait en fait d’un mash-up de « nom de bébé » composé des mots « câlins et câlins ».

Lors de son premier rendez-vous avec Sharon Gaffka, 25 ans, Chuggs a expliqué : « C’est mon surnom, comme un nom de bébé. Câlins et câlins. »

Il a ajouté: « Mon nom chrétien est Oliver. »

Sharon, une fonctionnaire d’Oxford, lui a dit : « D’accord… c’est mignon. Je l’ai regardé et je me suis dit : ‘Oh non, j’ai l’impression qu’il y a une histoire derrière ça’. »

6 Chuggs a expliqué que son vrai nom est Oliver

Sur Twitter, les fans n’ont pas tardé à partager leurs réflexions sur la révélation du nom de Chuggs.

L’un d’eux a tweeté : « Quelqu’un d’autre traite encore le nom, comme je ne peux pas, alerte. »

Un autre a écrit: « Le nom Chuggs m’a fait grincer des dents, mais maintenant j’ai découvert qu’il signifie câlins et câlins… je ne peux pas…! »

Un troisième a ajouté: « ‘Chuggs’ pensait vraiment que partir sur l’île de l’amour en utilisant un surnom composé de câlins et de câlins était une bonne idée ?? utilisez simplement votre vrai nom oliver. »

Les fans sont perplexes devant le nom de Chuggs

Et un quatrième a admis: « Désolé, je ne connais toujours pas l’origine du nom de Chuggs … je pense que son vrai nom était Sam Chugwell ou quelque chose du genre. »

Chuggs, un entrepreneur londonien au chapeau de seau, est arrivé jeudi soir dans la villa de Love Island.

Il est nommé seul directeur de sa start-up Booby Buckets, qui fabrique une gamme de chapeaux.

L’entreprise semble être dirigée depuis la grande maison de ses parents à Surrey, qui est évaluée à 1,2 million de livres sterling.

6 Le maçon Liam Reardon a également rejoint la villa

6 Liam est allé à un rendez-vous avec Faye

Chuggs a déclaré à Sharon qu’il était célibataire depuis « quatre ou cinq mois » et qu’il cherchait une fille qui « embrasserait sa mère » lorsqu’il rendrait visite à sa famille.

Chuggs est arrivé dans la villa avec le nouveau venu Liam Reardon.

Le maçon de 21 ans, originaire des vallées galloises, a eu un rendez-vous avec Faye Winter, 26 ans.

Au cours de leurs verres ensemble, Faye – une agente immobilière du Devon – a admis qu’elle n’avait visité le Pays de Galles qu’une seule fois et que c’était pour faire du shopping à Cardiff.

Le spectacle s’est terminé avec la bombe que vendredi soir verra un recouplage, les filles choisissant avec qui elles veulent se mettre en couple.