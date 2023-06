Les fans de Love Island sont furieux alors que Ruchee est la première fille à être chassée de la villa dans une tournure brutale

Les fans de LOVE Island sont restés furieux ce soir alors que Ruchee Gurung est devenue la première fille à être larguée de la villa.

La superbe esthéticienne s’est retrouvée en danger aux côtés d’Ella après une tournure brutale, qui a vu les Islanders choisir qui a obtenu la hache.

Les nouvelles bombes Leah et Charlotte ont reçu le pouvoir de se coupler en premier et ont envoyé des ondes de choc à travers la villa avec leurs choix, avant que les garçons n’aient ensuite leurs choix.

On a alors dit aux insulaires que c’était à eux de décider qui rentrerait chez eux.

Alors que Ruchee et Ella se dirigeaient vers la terrasse, leurs compatriotes insulaires délibéraient.

Bouleversée, Catherine a déclaré: « C’est très difficile, ce n’est évidemment pas agréable de voir deux de vos amis debout là-haut. »

Tandis que Mitchel ajoutait : « Je m’entends bien avec eux deux, ce sont tous les deux mes potes et j’adore Ruchee, elle a juste eu un peu de malchance… »

Jess a déclaré: « Ils ont tous les deux des personnalités incroyables et c’est juste dommage qu’on en soit arrivé là. »

Ceux qui regardaient à la maison étaient furieux du résultat.

Une personne a fait rage: « Je ne peux pas croire que Ruchee parte et que nous sommes coincés avec ces bombes et Molly. »

Un deuxième a écrit: « Ruchee ne mérite pas ça. »

Tandis qu’un troisième ajoutait : « Pas moi qui pleure. Je ne peux pas croire que Ruchee soit sorti. Avec cette plus grande personnalité. Ça fait mal mon Dieu.

Jaws est tombé hier soir sur Love Island lorsque Leah a frappé le partenaire d’Ella, Tyrique, en disant au groupe: «Ce garçon n’a pas encore eu la chance de s’ouvrir.

« Mais après quelques conversations supplémentaires, il pourra peut-être le faire et nous pourrons peut-être avoir une bonne connexion. »

Charlotte était la suivante et elle a choisi Zach qui avait été vu plus tôt embrasser Molly dans le dos de Mitch.

Andre, qui était avec Ruchee, s’est associé à Catherine, et Mehdi a choisi Whitney après avoir apprécié leur premier rendez-vous romantique ensemble.

Sammy a également sauvé Jess, et elle a rougi lorsqu’il lui a dit : « Même si nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, nous nous entendons bien.

« Cette fille me fait me sentir spécial et j’aime me réveiller avec son visage tous les matins. »

Enfin, Mitch a été amené à décider avec qui s’associer parmi Molly, Ella et Ruchee.

Il a déclaré: « J’aimerais être en couple avec cette fille parce que nous avons eu une connexion depuis le premier jour. Ça n’a pas été facile, ça a été une montagne russe d’émotions.

« La conversation est fluide, la connexion est là et j’aimerais l’explorer davantage. La fille avec qui j’aimerais être en couple, c’est Molly.

