Les fans de Love Island sont furieux alors que Mitch prend la « mauvaise » décision, laissant DEUX favoris des fans en danger

LOVE Island a été secouée par un recouplage surprise alors que les fans ont reproché à Mitch d’avoir pris la « mauvaise » décision.

Les nouvelles bombes Leah et Charlotte ont reçu le pouvoir de se coupler en premier et ont envoyé des ondes de choc à travers la villa avec leurs choix.

Les mâchoires sont tombées sur Love Island lorsque Leah a frappé le partenaire d’Ella, Tyrique, en disant au groupe: «Ce garçon n’a pas encore eu la chance de s’ouvrir.

« Mais après quelques conversations supplémentaires, il pourra peut-être le faire et nous pourrons peut-être avoir une bonne connexion. »

Charlotte était la suivante et elle a choisi Zach qui avait été vu plus tôt embrasser Molly dans le dos de Mitch.

Andre s’est associé à Catherine et Mehdi a choisi Whitney après avoir apprécié leur premier rendez-vous romantique ensemble.

Sammy a également sauvé Jess, et elle a rougi lorsqu’il lui a dit : « Même si nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, nous nous entendons bien.

« Cette fille me fait me sentir spécial et j’aime me réveiller avec son visage tous les matins. »

Enfin, Mitch a été amené à décider avec qui s’associer parmi Molly, Ella et Ruchee.

Il a déclaré: « J’aimerais être en couple avec cette fille parce que nous avons eu une connexion depuis le premier jour. Ça n’a pas été facile, ça a été une montagne russe d’émotions.

« La conversation est fluide, la connexion est là et j’aimerais l’explorer davantage. La fille avec qui j’aimerais être en couple, c’est Molly.

Des téléspectateurs frustrés ont inondé Twitter et critiqué le garçon pour avoir sauvé Molly après qu’elle ait clairement indiqué qu’elle ne s’intéressait pas à lui.

L’un d’eux a fait remarquer : « Mitchel aurait pu changer la dynamique de toute la saison. Il l’a ruiné.

Un autre fan a gémi: « Molly doit être debout là !!! Mitchel est le plus grand MUG. Ella et Ruchee ne méritent pas d’être renvoyées chez elles.

Et un troisième a déclamé: « Mitchel est vraiment passé de » ne me parle plus après ce soir « à choisir Molly lors du recouplage et à vouloir » explorer davantage leur connexion « en l’espace de deux jours. où est-ce qu’il a la tête ???. »

Un texte à la fin de l’épisode a révélé que les insulaires devront décider de renvoyer Ella ou Ruchee à la maison.

Love Island est diffusé à 21h sur ITV2 et ITVX.