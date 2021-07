Les fans de Love Island sont déconcertés par une erreur de montage alors que Kaz « apparaît de nulle part » au milieu de la scène

Les téléspectateurs de LOVE Island ont été laissés perplexes la nuit dernière lorsque Kaz est apparu comme par magie au milieu d’une scène.

Hugo, Aaron et Liam discutaient du double déversement d’AJ et de Danny sur les lits extérieurs immédiatement après l’événement dramatique.

3 Hugo, Aaron et Liam discutaient du dumping sur les lits de jour Crédit : ITV

3 Kaz est apparu entre eux en un clin d’œil Crédit : ITV

Alors que la conversation se terminait et que Liam se levait pour partir, Kaz apparut soudainement allongé au milieu du lit.

Le seul problème est qu’elle n’avait pas fait partie de la conversation du trio ni même été vue nulle part pendant celle-ci.

Mais la façon dont elle était confortablement allongée entre les garçons suggérait qu’elle était là depuis un certain temps.

Un téléspectateur a écrit sur Twitter: « Comment les garçons ont-ils fait de la magie kaz là-dedans !! »

Un autre a déclaré: « Quelqu’un d’autre a remarqué que Kaz est apparu comme par magie sur le lit quand Liam Aaron et Hugo se sont levés ??? »

Un troisième a posté: « Les gars, s’il vous plaît #LoveIslandEDIT MIEUX. »

Peu de temps avant la gaffe, la villa était rongée par la tension alors que six insulaires faisaient face à la botte.

Danny et AJ affrontaient Toby, Teddy, Lucinda et Chloé – avec un garçon et une fille largués.

Les deux débutants – qui n’ont fait leur arrivée dans la villa que la semaine dernière – ont été envoyés faire leurs bagages après délibération des concurrents sûrs.