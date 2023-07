Les fans de LOVE Island ont convaincu le beau gosse de Casa Amor, Elom, de mentir sur son « âge réel » après une gaffe à l’écran.

Le beau gosse est entré dans la villa comme une bombe aux côtés de Kodie Murphy, 20 ans, Ouzy See, 28 ans, Lochan Nowacki, 25 ans, Zachary Ashford, 27 ans et Benjamin Noel, 26 ans, la semaine dernière.

Érotème

Les fans de Love Island ont dit la même chose à propos d’Elom[/caption] Érotème

Il est très proche de Catherine dans Casa Amor[/caption]

Elom, 22 ans, a attiré l’attention de la fille OG Catherine Agbaje, 23 ans, et a même verrouillé les lèvres, malgré le fait que l’agent immobilier soit couplé avec Scott van der Sluis.

Au cours d’une scène, Elom a affirmé qu’il était à l’école en 2001, et non en 2011, ce qui signifie qu’il serait plus âgé qu’il ne le prétend.

Beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour discuter.

L’un d’eux a fait remarquer sur Twitter: « Elom dit qu’il a 22 ans, mais s’il avait vraiment cet âge, il aurait été un bébé en 2001 et non un garçon de 8 à 12 ans ? »

Un deuxième a dit: « Il n’y a pas moyen qu’Elom ait 22 ans, j’ai 23 ans. »

« Elom a 22 ans et en a 32… comment diable », a répondu un quatrième.

Les téléspectateurs ont été choqués et indignés lorsque Catherine a embrassé Elom la nuit dernière.

La masseuse Elom ne s’est pas trompée dans sa poursuite de Catherine, et ce soir, sa conversation douce a porté ses fruits car il a eu un baiser passionné après avoir été nourri avec une cerise.

Il a laissé entendre avec confiance qu’il voulait recréer le baiser qu’ils ont partagé dans un jeu de villa coquin, et il a réalisé son souhait.

Les téléspectateurs ont été dégoûtés par ses bouffonneries surprises, l’un d’eux écrivant sur Twitter: « Merde, je suis surpris par les actions de Catherine. »

Un autre a déclaré: «La production doit intervenir et FAIRE QUELQUE CHOSE. Catherine avec cet homme qui me baiseffff.

Un troisième a écrit: « Désolé, mais Catherine est passée de l’une de mes préférées à la candidate la plus décevante, après que Scott ait également combattu tous les méchants. »

Pendant ce temps, dans la villa principale, Molly Marsh a été rejointe par Tink Reading, 26 ans, Amber Wise, 19 ans, Gabby Jeffery, 24 ans, Abi Moores, 25 ans et Danielle Mazhindu, 25 ans.

Les téléspectateurs se sont sentis malades après que le fétiche qui divise ait fait un retour indésirable dans un match torride la nuit dernière.

Sammy Root n’a pas perdu de temps à se laisser tomber au sol pour manger les pieds de Gabby Jeffery, tandis que dans Casa Amor Jess Harding a été grignoté par Kodie Murphy.