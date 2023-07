Les fans de LOVE Island sont convaincus que Catherine et Elom sont déjà sur les rochers après avoir repéré un énorme indice sur Aftersun la nuit dernière.

Le couple est devenu la dernière paire à être larguée, avec les co-stars Leah et Montel la semaine dernière.

Rex

Rex

Avant d’obtenir la botte, Catherine et Elom se sont affrontés après qu’il lui ait dit qu’il ferait connaissance avec une bombe s’ils étaient son type.

Hier soir, le duo a rejoint l’hôte Maya Jama sur Aftersun et s’est ouvert sur leur relation depuis qu’ils ont quitté la villa.

L’hôte a demandé: « De l’extérieur, il semblait que tout allait bien entre vous et Catherine, puis de nulle part, vous vous dites » s’il y a des bombes, je veux apprendre à les connaître « .

« D’où ça vient parce qu’il n’y a même pas eu de bombe »

Le public a répondu par des huées mais Elom a essayé d’expliquer et a déclaré : « Sur le monde extérieur, je suis le genre de personne quand ça va bien, j’ai tendance à saboter les choses. Je pense trop à la avenir et je ne suis pas dans le moment.

Tandis que Catherine répondait par la phrase « side-eye », avant qu’Elom ne continue à se justifier.

Il a poursuivi: « Être dans la villa m’a fait réaliser que je devais profiter du moment et être avec Catherine m’a aussi fait profiter du moment. »

Catherine a ajouté: « Nous sommes littéralement sortis pendant deux jours et même le premier jour n’était pas un jour parce que nous sommes rentrés le soir. »

Mais certains fans ont rapidement repéré la « tension » gênante de la paire, affirmant que leur langage corporel semblait inconfortable.

Une personne a écrit : « Catherine et Elom… est-ce qu’on pense qu’ils sont toujours ensemble ? Leur langage corporel était si décalé pendant Aftersun et très différent de celui de Leah et Montel.

«Même en la regardant rembobiner, elle souriait à toutes ses scènes avec Scott, mais avait le visage le plus droit quand les scènes d’Elom jouaient.

« Je suis surpris que l’empire se soit effondré si rapidement. »

Un autre a posté: « Honnêtement, je ne le pense pas, et je pense que Maya le sait et a adapté les questions en fonction de cela.

« Elle a interrogé Leah et Montel sur leur avenir et comment ils géreraient la longue distance entre l’Essex et Manchester.

« Catherine et Elom géreraient la distance entre l’Irlande et Dubaï s’ils restaient ensemble – c’est sûrement une distance qui mériterait d’être notée par Maya s’ils étaient réellement ensemble. »

Un troisième a émis l’hypothèse : « Je dirais que la conversation embarrassante sur le fait d’être ouvert pour connaître une bombe si l’on entrait a quelque chose à voir avec cela. On dirait qu’il y a de la tension là-bas.

« Le langage corporel entre les deux couples était très différent. Je suppose que nous ne le saurons pas tant qu’Elom ou Catherine n’auront pas dit quelque chose », a commenté cette personne.

Un autre a partagé: «J’ai remarqué que leur langage corporel était TRÈS différent. Il a dit qu’il lui avait parlé l’autre jour sur son Instagram En direct. Elle ne semble même plus aussi éprise qu’elle l’était autrefois lorsqu’elle était à la villa. Peut-être qu’ils ont eu une conversation ou une réalité (bon sens) qu’il ne vous aime pas autant que vous l’aimez.

Ce téléspectateur a ajouté: « J’en doute beaucoup. J’ai adoré le fait qu’elle lui ait dit ouvertement « les yeux de côté » après qu’ils aient évoqué son désir de connaître des bombes imaginaires. On dirait qu’elle regrette d’avoir adhéré au brouhaha et à l’agitation.

La sortie de Catherine intervient alors que les fans complotaient pour garder Scott dans la villa après qu’il ait été largué par elle pendant Casa Amor.

Les téléspectateurs ont été choqués alors qu’elle s’éloignait rapidement de lui dans l’autre villa – puis l’ont accusé d’être de sa faute à son retour.

Les fans ont menacé d’appeler l’Ofcom après la diffusion des scènes explosives de Movie Night, et les choses sont devenues très houleuses lorsque Scott s’est défendu après avoir montré un clip de lui disant qu’il tournerait la tête à Casa Amor.

Cela a provoqué une dispute enflammée entre Scott et Catherine, tandis que Leah a également pris la parole pour défendre son amie.

Scott a été blessé quand Leah lui a dit qu’aucune des filles de Casa Amor ne voulait de lui.

De nombreux téléspectateurs ont répondu en disant qu’ils se sentaient « mal à l’aise » avec le comportement de l’épisode.