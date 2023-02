Les fans de Love Island sont convaincus que le couple s’entend secrètement après avoir repéré un énorme indice

Les fans de LOVE Island sont convaincus que Ron et Tanyel s’entendent secrètement après avoir repéré un énorme indice.

Le couple s’est retrouvé dans un couple “d’amitié” cette semaine, mais semblait plutôt content – et quand il s’agissait de partager un lit, on les a vus rire et plaisanter avant de tirer la couette sur leur tête.

Érotème

Tanyel et Ron ont partagé un baiser hier soir[/caption] Érotème

Ron et Tanyel sont devenus très proches[/caption]

Et ceux qui regardent à la maison pensent qu’ils ont peut-être préparé quelque chose, une personne écrivant : « Hé, attendez une minute. Que font Ron et Tanyel sous cette couette.

Un deuxième a fait remarquer: “Désolé? Montrez-nous encore une fois le lit de Tanyel et Ron parce que je sais que je ne les ai pas juste vus passer sous la couette !!.”

“Tanyel et Ron deffo ont fait quelque chose sous cette couette”, a ajouté un autre.

Lors de l’épisode d’hier soir, le couple a partagé un baiser pendant un match – et les insulaires ont compris à quel point c’était passionné.

Lana a admis: «En fait, j’ai dû détourner le regard. Cela a duré si longtemps.

Alors qu’Olivia a ajouté: “Cela a mis tout le monde mal à l’aise.”

La veille, certains des hommes insulaires ont également remarqué leur chimie.

Aaron a dit: “Ron et Tanyel pourraient commencer, vous savez.”

Kai a ajouté: “Je pense sincèrement qu’ils ont un lien, je l’ai déjà dit”, ce à quoi Ellie a répondu: “Je n’ai jamais ressenti beaucoup d’hostilité de la part de quelqu’un d’être avec Ron, que Tanyel.”

Kai a chuchoté: “Je pense qu’ils vont vraiment se mettre ensemble, je pense qu’il pourrait y avoir quelque chose.”

Ellie a ajouté: “Je pense qu’il pourrait y avoir une chose, une torsion de l’intrigue.”

Tanyel a plus tard haussé les sourcils lorsqu’elle a dit qu’elle se retrouvait normalement dans une relation avec quelqu’un avec qui elle était d’abord amie.

Érotème

Les fans pensent que le couple pourrait finir ensemble[/caption]